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保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛

行政人員版 2023/05/11

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電動車、自動駕駛技術日漸成熟，連傳統跑車品牌亦要急起直追。知名跑車品牌Porsche（保時捷）近日宣布，將與自動駕駛技術公司Mobileye合作，未來在保時捷的車款上引入Mobileye

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欄名 : 科技新知

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