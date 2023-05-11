保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 行政人員版 2023/05/11 分享： 分享： 電動車、自動駕駛技術日漸成熟，連傳統跑車品牌亦要急起直追。知名跑車品牌Porsche（保時捷）近日宣布，將與自動駕駛技術公司Mobileye合作，未來在保時捷的車款上引入Mobileye ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 今日 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 2023/05/10 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 Google開發者大會 料推新版本LLM 2023/05/10 Google開發者大會 料推新版本LLM Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 2023/05/09 Microsoft Teams更新圖庫 動態背景下月登場 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 2023/05/09 Twitter Circle內容被公開 疑演算法未過濾私人推文 科技行業 創新科技及應用 保時捷 商業 品牌 電動車 軟件 自動駕駛