港鐵商場「一Click即搶」活動 豪派$2000萬電子優惠券

早前政府推出連串「開心香港」活動，黛安知道港鐵商場亦好支持，港鐵旗下嘅德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、駿景廣場、海趣坊、新屯門商場及恒福商場，會攜手推出升級版「一Click即搶」大型獎賞活動，喺5月17日及5月24日，一連兩個星期三中午12時起，MTR Mobile登記用戶只需登入MTR Mobile，即可以先到先得形式搶走指定港鐵商場電子優惠券，活動總共會送出12萬張總值$2,000萬嘅電子優惠券。

此外，港鐵商場更聯同近50間商戶推出限時優惠，MTR Mobile登記用戶喺指定商戶消費滿$1,000可享5倍MTR分，好着數啊！而指定港鐵商場喺6至8月期間，亦會推出連串活動，當中包括「開心有獎Fun」抽獎活動，憑即日消費滿$200即可獲1次抽獎機會，有機會贏取100萬MTR分、購物現金券、電影戲票等，獎品總值達$500萬；活動期間仲有「開心Chill好味」餐飲禮遇，會大派10萬張餐飲禮券，總值$500萬。大家記得預時間去搶電子優惠券及掃貨喇。

（本欄逢周四刊登）

本文轉載自《晴報》