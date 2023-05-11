電器幫周年祭百萬優惠回饋 逾萬產品低至55折

電器幫唔經唔覺已陪伴大家兩年喇，黛安收到風，佢哋為慶祝兩周年，即日起至5月31日會推出5.5周年祭，送上總值百萬嘅優惠回饋，全店過萬件產品激減低至55折，包括電子產品、旅行產品、家庭及廚房電器、美容及個人護理產品、電腦產品等；另有4款總值$555折上折優惠券，只要買滿指定金額及輸入優惠碼，即可享額外折扣，例如買滿$1,000，輸入優惠碼HBD50即可額外減$50.

此外，即日起，電器幫仲會舉行4星期「周三閃購日」優惠，期間每個星期三都會精選逾50件產品進行限量閃購，人氣產品更低至$5起，優惠產品每周不同。閃購活動會喺10點開始，顧客只需於結帳時輸入指定閃購優惠碼，即有機會以閃購價帶走心水產品。例如下周三（17日）就有CARRIER開利DF-23DA 23L負離子抽濕機（建議零售價為$3,780），閃購價只需$1,555，限量5件（圖1）；5月24日就有Maxcare 6 In 1脈衝按摩儀（建議零售價為$599），閃購價只需$5，限量5件（圖2）。優惠詳情可【按此】瀏覽相關資訊。

本文轉載自《晴報》

▲ （圖1）

▲ （圖2）