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Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴

副刊版 2023/05/12

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日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）於去年病逝，人離開了，品牌群龍無首，若大家覺得品牌的設計日漸如白開水般變得淡而無味，今天你就必須認識一個新的名字CFCL，品牌背後的設計師正是這位已故時

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欄名 : Fashion

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