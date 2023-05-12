Issey Miyake大弟子自立門戶 專訪CFCL時裝新貴 副刊版 2023/05/12 分享： 分享： 日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）於去年病逝，人離開了，品牌群龍無首，若大家覺得品牌的設計日漸如白開水般變得淡而無味，今天你就必須認識一個新的名字CFCL，品牌背後的設計師正是這位已故時 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Christian Louboutin除了紅底，還有…… 2023/05/05 Christian Louboutin除了紅底，還有…… Rick Owens 星級的暗黑球鞋 2023/04/28 Rick Owens 星級的暗黑球鞋 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 2023/04/28 CHANEL．A journey into the allure 一場穿越時空的魅力旅程 Barbour X Palm Angels 新色相 2023/04/14 Barbour X Palm Angels 新色相 搜鞋記 2023/04/14 搜鞋記 時裝服飾 時裝服飾種類 日本 消費資訊