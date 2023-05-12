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住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海

副刊版 2023/05/12

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放一個希臘假期，總想到小島白屋，但講到奢華享受，不得不提由頂級酒店集團安縵（Aman）開設的安縵卓熠（Amanzoe）。她正坐落於伯羅奔尼撒半島之間、俯瞰湛藍的愛琴海，以「現代雅典衞城」的外觀登場。適

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欄名 : Travel

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