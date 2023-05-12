住進摩登版希臘衞城 安縵酒店集團新貴俯瞰愛琴海 副刊版 2023/05/12 分享： 分享： 放一個希臘假期，總想到小島白屋，但講到奢華享受，不得不提由頂級酒店集團安縵（Aman）開設的安縵卓熠（Amanzoe）。她正坐落於伯羅奔尼撒半島之間、俯瞰湛藍的愛琴海，以「現代雅典衞城」的外觀登場。適 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 2023/04/21 澳門巴黎人巨型花海裝置 打卡必影50朵5米高鬱金香 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 2023/03/31 Anantara進軍歐洲版圖 尼斯新酒店重現古迹情懷 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 2023/03/03 六善酒店首度進駐意大利羅馬 鄰近萬神殿打造城市綠洲 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 2023/03/03 澳門倫敦人 必吃3間餐廳 魔術互動甜品體驗 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 2023/02/17 美國名牌酒店進駐曼谷 城市綠洲中的豪宅 歐元