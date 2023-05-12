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灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴

副刊版 2023/05/12

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於這春末初夏時節，香港會議展覽中心的中庭推出「黃金鮑魚盛宴」套餐（$688 /位，須兩位起），由餐廳助理行政總廚干曙光師傅設計，套餐包括3道鮑魚菜式，利用傳統的烹調手法，展現鮑魚迥然不同的味道及層次。

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欄名 : Food

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