灣仔會展「中庭」推出 黃金鮑魚盛宴 副刊版 2023/05/12 分享： 分享： 於這春末初夏時節，香港會議展覽中心的中庭推出「黃金鮑魚盛宴」套餐（$688 /位，須兩位起），由餐廳助理行政總廚干曙光師傅設計，套餐包括3道鮑魚菜式，利用傳統的烹調手法，展現鮑魚迥然不同的味道及層次。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Food 最新專欄文章 更多 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 2023/05/05 米芝蓮1星Arcane X CulinArt 1862 推出兩晚限定7道菜聯乘晚宴 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 2023/04/21 Hotel ICON 全新法國風情下午茶 一次過歎盡5道法式美食 + 8款甜品 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 2023/04/14 東來順最新時令菜式 以鮮嫩春筍奉客 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 2023/04/14 米芝蓮韓式餐廳推出嘗味套餐 品嘗韓國春日美食 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 2023/04/07 極致和牛宴 主打頂級鹿兒島薩摩牛 設計 餐廳 展覽 菜式 魚 養生 灣仔 天氣 蛋 海鮮