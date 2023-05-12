瀝青路隨着涼風在眼前飄過，付出體力和汗水，換來是滿足感和明媚風光。在貝爾法斯特的講學和劍橋的會議中間有五一長周末，本計劃到法國南部跟好友打高球，豈知他說改去踏單車，更不是一般的踏單車，而是Tour de France（環法單車賽）其中最具挑戰的一站—Mont Ventoux（旺圖山）。

顧名思義是「大風山」，海拔一千九百一十二公尺，平均斜度是百分之七點四，登山路程共二十一公里，並全程向上爬。醫生打從大學時代便沒有踏單車，只得又是那句：「既來之，則安之」，增加人生經驗。

第一天小試牛刀，找較容易的山脈走一轉二十公里，感覺還可以，豈知正式登山那天，才知道自己不是箇中料子。首五公里尚可，隨後連綿十一公里全是百分之七至十斜度，醫生走不到一千公里已雙腿發軟，股四頭肌（quadriceps）抽筋，被迫要決定放棄還是拼命向上，若是後者又如何能支持到底。

朋友鼓勵道：「不是比賽，慢慢來，定能到頂峰？」心想不錯，Tour de France的紀錄是五十九分鐘，那我就用三小時吧！決意把難關逐段攻破，盡全力踏上一公里便休息，肌肉恢復後再踏下一公里。若從運動員角度來說，這並不風光，但從年事已高又極少踏單車的門外漢來說，這是解決難關的方法。

大腿抽筋五次，再加上快要磨爛屁股後，終於成功奔頂，那份喜悅雖只維持數秒，但回到酒店的熱水澡，才是最佳回報。

看來不能解決的問題，先斬件再逐點攻破，定能加添勝算。