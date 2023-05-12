有些字眼，容易令人覺得可信，例如：研究、research、report。一講「××研究顯示」、「根據××研究所得」、「我們公司致力××研究」，人們就很容易偏向相信，皆因聽起來像比較科學或權威。若加上個大公司、大藥廠或大學教授的名字，很多人就深信不疑。

但我們做研究和教研究方法而本身亦有批判思考的，就會知道「研究」本身也可有很多漏洞，例如，單單一個宣稱「××藥物／注射／疫苗」、「安全／沒有副作用」，就要識去問：你們如何定義副作用？觀察期限多久？有些可能包括各類敏感反應，短期內沒有敏感反應就變「安全」。那長期使用／服用會否促進細胞變異？會否導致不同種類的癌症？這類問題，你認為有幾多商業公司會把其產品／藥品／食品拿去做足研究？因此，看研究報告要懂得對他們的定義、方法和研究觀察期有所質疑。另外，更要問研究背後的資助／資金來源，箇中亦能看出玄機。例如：你會盡信藥廠報告關於其研製的某種藥物嗎？製藥是他們，研究成效和副作用是他們，寫報告亦是他們，當中會否完美無誤？

已故著名心理學家Hans Eysenck曾說：「一個人的性格，相比有否抽煙，更能決定他日後會否患上癌症或心臟病。」其著作《Smoking, Personality, and Stress》也說：「抽煙對癌症或心臟病固然是一個風險因素，但其影響被誇大了。」後來，Eysenck被發現其部分研究經費來自煙草行業，此乃「科學醜聞」。Eysenck曾任教的倫敦大學國王學院，於二一年公布調查報告，認為他的論文並不可靠，著名學術期刊紛紛將他的研究論文撤銷。

因此，並非所有掛着「研究」之名的報告一定可信無疑，背後的資助／資金從何而來是關鍵，看看研究或研究人背後的資助／資金／金主，或理出頭緒，為何這個研究人員／學者／專家會這樣說。世界實在有很多耐人尋味之事。