港醫療創新領先地位 靠國策灣區優勢鞏固

世紀疫情雖然似乎告一段落，但全球對醫療的需求有增無減，如何利用創新科技支援醫療服務，仍然是熱門課題，相關項目的投資亦需求殷切。香港憑藉其國際金融中心、世界級研究中心及粵港澳大灣區內重要橋樑的3大優勢，不單是連繫內地及國際企業的「最佳跳板」，更是全球醫療健康發展的理想科研和商貿平台，在亞洲區迅速發展的醫療健康產業中，扮演舉足輕重的角色。

自今年2月初香港全面通關復常，本地的醫療健康產業與內地及國際的交流也得以恢復。香港在醫療健康產業及生物科技方面，有多項顯著優勢，我們具備世界一流的生物科技人才和出色的醫學研究、擁有高度透明和保障知識產權的法律制度、有利實踐創新商業理念的營商環境、強力的政策支援，加上資金可以自由流動，以及政府為研發項目提供各類資助和獎勵，有助香港成為生物科技及醫療保健公司拓展業務的跳板，讓他們善用區內經濟增長契機，把握粵港澳大灣區、中國內地以至亞太地區的新機遇。

港澳藥械通政策 利拓灣區市場

近年新加坡亦在醫療保健產業方面急促發展，面對同區競爭，香港大可利用粵港澳大灣區的先天優勢及優惠政策，助港商突圍而出。例如在「港澳藥械通」政策下，大灣區內9個內地城市的指定醫療機構，經廣東省藥品監督管理局審批後，獲准使用已在香港註冊的藥物，以及香港公立醫院使用的醫療儀器。根據衞生署資料顯示，截至上月，在「港澳藥械通」政策下，已有23種藥品和13種醫療儀器可在大灣區內指定醫院使用，這政策有助本地醫療行業開拓大灣區市場，對行業發展大有幫助。

由此可見，在國家「雙循環政策」及粵港澳大灣區建設下，香港蘊藏龐大發展機遇，因為大灣區不只有先進的創新科技及研究支援，亦在政策、認證制度及人才交流等多方面，與香港有更多融合；大灣區同時提供一個龐大市場及基地，讓研究團隊製造原型模型、臨床試驗及市場測試，加上中國市場發展的機遇、投資商機及人才等，亦會讓港商受惠。

為了充分利用香港作為亞洲醫療行業創新和投資中心的戰略地位，香港貿發局多年來一直透過不同渠道，推廣醫療科技及應用儀器產業，今年繼續全力策動第二屆「國際醫療健康周」，於本月16至31日舉行，打造一個全方位醫療業平台，進一步促進全球醫療健康產業持份者的交流合作。

「國際醫療健康周」的兩大重點活動，分別是第三屆「亞洲醫療健康高峰論壇」以及第14屆「香港貿發局香港國際醫療及保健展」，前者將於下周三至四（17至18日）舉行，後者則於下周二至四（16至18日）展開，兩項活動將同於香港會議展覽中心進行，全面涵蓋醫療行業的產業鏈，從基礎科研至實際應用層面，包括科技研發、科技轉移、創投融資，以至醫療科技方案、儀器生產、醫療保健產品及服務等，以凸顯香港在醫療健康領域的優勢。

健康高峰論壇 探討產業商機

去年兩項活動反應不俗，成功吸引來自68個國家和地區的人士參加；今年在香港全面通關下，很多外地的展商、買家、參與人士都回來了，3月的珠寶展和上月舉行的一連串科技展、時尚生活及授權展等活動，已錄得約6成外地參展商及買家，增長強勁，預計到今年年尾，我們的展覽將恢復7成，至明年更可完全恢復。

今年「亞洲醫療健康高峰論壇」以「醫健躍變重塑未來」為主題，將滙聚來自20個國家及地區、逾90位全球主管醫療衞生的主要政府官員及組織、國際科研及醫學界專家、投資者及相關產業的商界翹楚、金融界專業人士和專業服務業代表，共同討論並分享他們在醫療科技、公共衞生、國際商貿合作及投資等方面的寶貴經驗及最新發展，探討醫療健康產業的前景與商機。論壇場內設立InnoHealth Showcase及展覽專區，將有逾140家展商參與。

醫療展復常 雲集逾300展商

至於醫療展則吸引了超過300家展商參與，除了本地展商，亦有來自加拿大、中國內地、日本、台灣和美國的機構及企業參與實體展，反應踴躍。醫療展的展覽規模已回復至疫情前水平，而展商更積極投放資源參展，不少展商的參展規模更超越疫情前，反映通關後國際商旅人士已重返香港，香港已重回國際舞台，我們仍是醫療健康產業重要的商貿、交流、科研及投資平台。

除了展覽外，我們亦設有投資項目配對及商貿配對服務，當中不乏成功例子，例如我們其中一家展商，多年來透過貿發局推廣復康產品，獲取不少定單，並結識很多新客戶，故一直是醫療展的「擁躉」，14年來均有參展。近年該公司透過醫療展，成功將用以紓緩筋膜炎和頸背痛的衝擊波機和電磁波機，引入公立醫院的物理治療部及私營連鎖治療中心，現時有關儀器已應用於約20間醫院及20間治療機構。

除了上述兩個重點活動外，「國際醫療健康周」亦涵蓋超過10個於香港舉行的醫療健康相關活動，例如首次參與健康周的2023年醫院管理局研討大會、CUHK ENT Conference 2023、中大過敏周2023、第22屆中國私募投資高峰會的「醫療保健和生物技術座談會」、香港醫學專科學院及香港基因組中心合辦之基因組醫學研討會，以及再度參與的香港泌尿外科學會35周年前列腺健康檢查及展覽、香港放射科醫學院研討會等，讓業界人士可以多角度掌握行內最新資訊。

展望未來，我們將繼續透過全球50個辦事處的網絡，助港企招商引資，並積極透過舉辦不同活動，協助醫療業界建立商脈，捕捉最新商機。

▲ 香港國際醫療及保健展將於下周舉行，在本港全面通關下，今年吸引逾300家展商參與。圖為去年展覽。（香港中通社資料圖片）