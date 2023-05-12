Twitter加密功能 支援付費用戶信息 行政人員版 2023/05/12 分享： 分享： 為保障用戶私隱，大部分通訊軟件如WhatsApp和Signal等，均會對信息進行加密。社交平台Twitter亦跟上進度，在最新一份文件中宣布，加入第一代加密信息功能，並詳細說明應用條件。 文件顯示，加密 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 今日 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 2023/05/11 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 2023/05/11 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 2023/05/10 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 Google開發者大會 料推新版本LLM 2023/05/10 Google開發者大會 料推新版本LLM 科技行業 創新科技及應用 社交平台 軟件 Twitter WhatsApp Signal