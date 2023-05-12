  • 24°C
香港時間 : 2023512日 (週五) 02:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter加密功能 支援付費用戶信息

行政人員版 2023/05/12

分享：

分享：

為保障用戶私隱，大部分通訊軟件如WhatsApp和Signal等，均會對信息進行加密。社交平台Twitter亦跟上進度，在最新一份文件中宣布，加入第一代加密信息功能，並詳細說明應用條件。

文件顯示，加密

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談
今日
AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談
保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛
2023/05/11
保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛
新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池
2023/05/11
新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池
Lenovo雙屏電腦 港售24998元起
2023/05/10
Lenovo雙屏電腦 港售24998元起
Google開發者大會 料推新版本LLM
2023/05/10
Google開發者大會 料推新版本LLM
科技行業 創新科技及應用 社交平台 軟件 Twitter WhatsApp Signal

上一篇文章

Google新語言模型 PaLM 2支援25款產品

下一篇文章

AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？