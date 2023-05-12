AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 行政人員版 2023/05/12 分享： 分享： ChatGPT等AI工具盛行，但一直只支援文字或圖像等對答，沒有「面對面」交流。近日，一款新推出的AI視像對話應用程式Call Annie，終於有虛擬人物與用戶交談，並由OpenAI旗下的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 今日 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 2023/05/11 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 2023/05/11 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 2023/05/10 Lenovo雙屏電腦 港售24998元起 Google開發者大會 料推新版本LLM 2023/05/10 Google開發者大會 料推新版本LLM 科技行業 創新科技及應用 人工智能 iPhone iOS iPhone 12