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圓方Happy Moments音樂會 傳播歡樂 「Happy Rewards」大派千萬獎賞

行政人員版 04:00 2023/05/12

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星期日有咩好去處？黛安就推介大家去ELEMENTS圓方Shopping兼聽音樂會。圓方喺5月及6月嘅周日下午，會舉辦「Happy Moments at ELEMENTS」音樂會，請到林德信、劉蘊晴、何榛綦等新一代歌手到場演唱，透過歌聲傳播歡樂，公眾可免費參與活動。

此外，圓方更會推出「Happy Rewards at ELEMENTS」活動，大派總值$1,000萬獎賞。顧客只需要喺5月20日至6月25日期間，逢周六、日及公眾假期，透過全新升級功能ELEMENTS圓方熱綫ＷhatsApp服務，並ＷhatsApp電話號碼至27355234，輸入「Happy Rewards」即可獲取推廣代碼，跟隨教學再下載ELEMENTS手機應用程式，登記成為「圓方之友」，喺輸入推廣代碼後即可領取價值超過$700指定商戶優惠券及商場泊車券。每套優惠券組合，包括$200指定消費餐飲電子禮券、2張「1小時免費電子泊車券」，以及隨機發放總值$500嘅指定商戶優惠券，大家唔好錯過呀。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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