與主流模式相反也行得通

小女為了準備公開試，最近多在咖啡連鎖店溫書，那裏環境舒適，可以飲食，也可以為手機、電腦充電，所以她每天都逗留至少6、7個小時。香港租金昂貴，飲食業都希望翻枱速度快，才能抵銷租金成本。不但平民食肆如是，我曾經到過一間五星級酒店的米芝蓮餐廳，周末午餐分兩個時段，用餐時間只有90分鐘，他們以高級食府的上菜速度上菜，卻要求食客以快餐速度進食，結果食得非常急，消費體驗很差。

我曾經質疑，這家咖啡連鎖店，養了那麽多「磨爛蓆」顧客，如何能賺錢？後來我發現自己在短短一個月內已經花了好幾千元，才領悟到這種鼓勵「磨爛蓆」的經營模式，還是符合商業原則的。

女兒會在咖啡店內吃早午餐，假日我和太太還會跟她在店內吃早餐，消費還是不菲。咖啡店為女兒提供溫書場地，我作為家長，對品牌也好感大增，現在買咖啡多在這連鎖店買。我的消費模式是買完就走，不佔用他們的地方。平均來說，每一港元的消費，佔用他們的時間並不多。而最重要的是，我們一家已經成為他們的忠實顧客。

商業上沒有必勝方程式，有時剛好相反的方法，也可以行得通。如果你有個想法，跟主流不一樣，甚至完全相反，當你想到行得通的原因，就可以試，通常都行得通。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報》