加息窒礙入市意慾 樓市復甦步伐受阻 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 上周本港多間銀行加息，雖然不少人認為加息步伐已接近尾聲，對樓市影響未算大，不過從上周二手成交情況來看，市場似乎對加息仍在消化中，買家入市決定更加猶豫，令上周二手成交量大為萎縮。 上周六、日二手成交相當慘 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 一手搶客兼再加息 二手樓價短期受壓 2023/05/06 一手搶客兼再加息 二手樓價短期受壓 未來數年私樓新供應充裕 新盤開價克制 料二手續受壓 2023/04/29 未來數年私樓新供應充裕 新盤開價克制 料二手續受壓 新盤掀減價風 二手市場捱打 2023/04/22 新盤掀減價風 二手市場捱打 新盤貼市推屬銷售策略 發展商先求量再求價 2023/04/15 新盤貼市推屬銷售策略 發展商先求量再求價 啟德區新盤戰 一觸即發 2023/04/01 啟德區新盤戰 一觸即發 加息 二手市場 銀主盤 威尼斯花園 上車盤 銀行