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加息窒礙入市意慾 樓市復甦步伐受阻

置業家居 2023/05/13

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上周本港多間銀行加息，雖然不少人認為加息步伐已接近尾聲，對樓市影響未算大，不過從上周二手成交情況來看，市場似乎對加息仍在消化中，買家入市決定更加猶豫，令上周二手成交量大為萎縮。

上周六、日二手成交相當慘

...

撰文 : 駱婉珊

欄名 : 編者的話

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