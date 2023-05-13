加息窒礙入市意慾 樓市復甦步伐受阻

上周本港多間銀行加息，雖然不少人認為加息步伐已接近尾聲，對樓市影響未算大，不過從上周二手成交情況來看，市場似乎對加息仍在消化中，買家入市決定更加猶豫，令上周二手成交量大為萎縮。

上周六、日二手成交相當慘

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