息魔再來 二手樓紛現低價及蝕讓個案

【加息陰霾】美國聯儲局於上周再度加息，是次多間大型銀行亦作出跟進，為繼去年第四季後，再度上調最優惠利率，面對息魔重來，二手樓市即時出現反應，除了過去周末睇樓量下滑，成交量同步下挫，連帶低市價及蝕讓亦紛

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