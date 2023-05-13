息魔再來 二手樓紛現低價及蝕讓個案 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 【加息陰霾】美國聯儲局於上周再度加息，是次多間大型銀行亦作出跟進，為繼去年第四季後，再度上調最優惠利率，面對息魔重來，二手樓市即時出現反應，除了過去周末睇樓量下滑，成交量同步下挫，連帶低市價及蝕讓亦紛 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 今日 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 太古城多維持市價放盤 不設議價空間 今日 太古城多維持市價放盤 不設議價空間 柴灣杏花邨 開放式廚房 今日 柴灣杏花邨 開放式廚房 鰂魚涌太古城 望平台景 今日 鰂魚涌太古城 望平台景 藍田麗港城 鑽石廳間隔 今日 藍田麗港城 鑽石廳間隔 你可能感興趣 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 今日 01:00 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 太古城多維持市價放盤 不設議價空間 今日 01:00 太古城多維持市價放盤 不設議價空間 柴灣杏花邨 開放式廚房 今日 01:00 柴灣杏花邨 開放式廚房 最新專欄文章 更多 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 今日 息魔重臨 二手成交急跌漸現減價貨 執筍盤好時機？ 將軍澳都會駅 光猛四正 今日 將軍澳都會駅 光猛四正 青衣盈翠半島 實用長廳 今日 青衣盈翠半島 實用長廳 深井豪景花園 裝修企理 今日 深井豪景花園 裝修企理 荃灣區約兩成業主願降價求售 今日 荃灣區約兩成業主願降價求售 銀行