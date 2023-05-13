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無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起

置業家居 2023/05/13

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雖然上周本港加息，但未有阻礙新盤推售步伐，由華懋及港鐵合作的何文田站瑜一IA期，於周一（8日）命名為瑜一‧天海，亦隨即上載樓書，並於周四（11日）開價，首批涉90伙，折實價由$798.91萬起，定價則

...

欄名 : 新盤速遞

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