無懼加息瑜一‧天海首推90伙 1房折實價$798.91萬起 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 雖然上周本港加息，但未有阻礙新盤推售步伐，由華懋及港鐵合作的何文田站瑜一IA期，於周一（8日）命名為瑜一‧天海，亦隨即上載樓書，並於周四（11日）開價，首批涉90伙，折實價由$798.91萬起，定價則 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 2023/05/06 大埔白石角University Hill 2B期 首推138伙 折實$453.56萬起入場 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 2023/04/22 啟德兩新盤命名 天璽‧天及天璽‧海 合共提供逾1,900伙 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 2023/04/15 白石角University Hill 已上樓書 涉607伙 面積206呎起 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 2023/03/25 九龍東KOKO MARE首推98伙 折實價$593.7萬起 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 2023/03/18 屯門飛揚2期 首推88伙 1房折實$306.9萬入場 瑜一IA期 一手市場 華懋 港鐵 何文田 銀行