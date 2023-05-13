CCL結束三連跌 按周反彈0.48%

中原城市領先指數（CCL）本周止跌回升，連跌3周後反彈，按周升0.48%，報165.87點（根據5月1日至5月7日簽訂的正式買賣合約，4月17日至4月23日簽訂的臨時買賣合約計算）。

4區樓價本周3升1

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