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CCL結束三連跌 按周反彈0.48%

置業家居 2023/05/13

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中原城市領先指數（CCL）本周止跌回升，連跌3周後反彈，按周升0.48%，報165.87點（根據5月1日至5月7日簽訂的正式買賣合約，4月17日至4月23日簽訂的臨時買賣合約計算）。

4區樓價本周3升1

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