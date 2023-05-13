CCL結束三連跌 按周反彈0.48% 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）本周止跌回升，連跌3周後反彈，按周升0.48%，報165.87點（根據5月1日至5月7日簽訂的正式買賣合約，4月17日至4月23日簽訂的臨時買賣合約計算）。 4區樓價本周3升1 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 2023/05/06 CCL按周再跌1.3% 創8星期新低 CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點 2023/04/29 CCL連挫兩星期 按周跌0.62% 報167.25點 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 2023/04/22 CCL按周跌0.07% 短期樓價料窄幅爭持 CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平 2023/04/15 CCL按周微升0.08% 重上去年10月水平 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 2023/03/25 CCL終止四連升 按周跌0.19% 報166.5點 CCL 一手市場 銀行