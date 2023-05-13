華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起

有珠海富人區之稱的南灣，最新推售位處南灣華發商都旁的華發四季雲山，主攻3、4房戶型，每平方米平均價由￥32,000起。

屬當地知名開發商旗下項目的華發四季雲山，佔地約3.6萬平方米，建築面積達19萬平方

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