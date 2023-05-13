華發四季雲山配套應有盡有 連裝修售價￥272萬起 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 有珠海富人區之稱的南灣，最新推售位處南灣華發商都旁的華發四季雲山，主攻3、4房戶型，每平方米平均價由￥32,000起。 屬當地知名開發商旗下項目的華發四季雲山，佔地約3.6萬平方米，建築面積達19萬平方 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 大灣區樓市 最新專欄文章 更多 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 2023/04/01 合景臻頤府東方禪意大宅 入場費￥2,000萬起 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 2023/03/25 懿臻山低密度1梯1戶大宅 ￥156萬起入場 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 2023/03/11 富逸城•臻譽推逾千呎現樓 連裝修售價￥200萬起 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 2023/02/11 佳境康城在港推售3至4房 售價￥239萬起 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 2023/02/04 山府河畔擁山水景 售價由￥218萬起 人民幣 珠海