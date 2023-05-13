倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 隨着Wembley Park及溫布萊球場重建計劃漸見成效，位於英國倫敦西北部的溫布萊（Wembley）一帶，生活配套日漸完善，吸引不少年輕專業人士進駐。該區最新有大型屋苑Wembley Park ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 2023/05/06 溫哥華The Havies $580萬住獨立屋 送2年包租保證 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 2023/04/29 倫敦Kensington Park Corner僅設7伙複式 打造英倫優雅風 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 2023/04/22 倫敦Thames City坐落泰晤士河畔 已屆現樓 即買即住 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 2023/04/15 吉隆坡雅居樂天匯位處商業區 1房入場費$174.1萬起 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 2023/04/01 倫敦The Forshaw, Riverscape坐落泰晤士河畔 1房入場費$426萬起 英國 倫敦 海外物業 綠色生活 英鎊