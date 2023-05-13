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倫敦Wembley Park Gardens綠色生活概念設計 1房入場費$370萬起

置業家居 2023/05/13

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隨着Wembley Park及溫布萊球場重建計劃漸見成效，位於英國倫敦西北部的溫布萊（Wembley）一帶，生活配套日漸完善，吸引不少年輕專業人士進駐。該區最新有大型屋苑Wembley Park

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欄名 : 海外置業

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