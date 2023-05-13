兩大品牌推全新家電 讓生活更輕鬆 置業家居 2023/05/13 分享： 分享： 隨着大眾對生活品味和智能體驗的不斷追求，品牌在生活家電範疇更進一步，今年兩大品牌各自推出全新及升級版產品，功能愈來愈多元化，體積卻愈細小。 Samsung Samsung不斷拓展8K生態系統，最新推出的 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 最新專欄文章 更多 Salone del Mobile.Milano 第61屆米蘭國際家具展 名師滙聚創意非凡 2023/05/06 Salone del Mobile.Milano 第61屆米蘭國際家具展 名師滙聚創意非凡 【編輯之選2】Salone Internazionale del Mobile 傢俬家品首度曝光 2023/05/06 【編輯之選2】Salone Internazionale del Mobile 傢俬家品首度曝光 【編輯之選1】Euroluce雙年展 欣賞光之美學 2023/05/06 【編輯之選1】Euroluce雙年展 欣賞光之美學 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 2023/04/29 流動「度假屋」 讓身心chill放鬆 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 2023/04/29 荷蘭Stella Vita 太陽能旅行車 家電 消費資訊 智能家居 Samsung LG 家品 家居