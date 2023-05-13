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兩大品牌推全新家電 讓生活更輕鬆

置業家居 2023/05/13

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隨着大眾對生活品味和智能體驗的不斷追求，品牌在生活家電範疇更進一步，今年兩大品牌各自推出全新及升級版產品，功能愈來愈多元化，體積卻愈細小。

Samsung

Samsung不斷拓展8K生態系統，最新推出的

...

欄名 : 家居頭條

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