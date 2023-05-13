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樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店

副刊版 2023/05/13

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暑假想「回鄉」飛一轉大阪的話，這個機票加酒店套票絕對值得買，Peach樂桃航空與將於今年7月1日才正式開幕的Centara Grand Hotel Osaka酒店推出超筍優惠，二人同行3日2夜已包行李

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欄名 : 旅事通

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