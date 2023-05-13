樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 副刊版 2023/05/13 分享： 分享： 暑假想「回鄉」飛一轉大阪的話，這個機票加酒店套票絕對值得買，Peach樂桃航空與將於今年7月1日才正式開幕的Centara Grand Hotel Osaka酒店推出超筍優惠，二人同行3日2夜已包行李 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 2023/05/10 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 2023/05/08 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 2023/05/06 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 2023/05/04 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台 2023/05/02 東京近郊THE OUTLETS湘南平塚 共150店舖另設富士山觀景台