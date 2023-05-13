  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 01:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

教城「十本好讀」投票

副刊版 2023/05/13

分享：

分享：

香港教育城自2003年起舉辦「十本好讀」投票活動，今年踏入第20屆，以「交織喜閱網絡」為主題，鼓勵大眾透過閱讀，從作者的視角觀看世界。今屆更首次加入簡單的閱讀習慣問卷調查，以了解中小學生的選書口味，有

...

欄名 : News

最新專欄文章 更多

半島精品店 全新母親節蛋糕
2023/05/11
半島精品店 全新母親節蛋糕
韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐
2023/05/11
韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐
So Ching宣布離隊COLLAR交代去向
2023/05/11
So Ching宣布離隊COLLAR交代去向
浸大社工系舉辦母親節嘉年華
2023/05/10
浸大社工系舉辦母親節嘉年華
CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆
2023/05/10
CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆

上一篇文章

狗滿之患

下一篇文章

美國心臟協會護心健康飲食新排名 得舒飲食法列首位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？