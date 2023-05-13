教城「十本好讀」投票

香港教育城自2003年起舉辦「十本好讀」投票活動，今年踏入第20屆，以「交織喜閱網絡」為主題，鼓勵大眾透過閱讀，從作者的視角觀看世界。今屆更首次加入簡單的閱讀習慣問卷調查，以了解中小學生的選書口味，有

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