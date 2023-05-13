教城「十本好讀」投票 副刊版 2023/05/13 分享： 分享： 香港教育城自2003年起舉辦「十本好讀」投票活動，今年踏入第20屆，以「交織喜閱網絡」為主題，鼓勵大眾透過閱讀，從作者的視角觀看世界。今屆更首次加入簡單的閱讀習慣問卷調查，以了解中小學生的選書口味，有 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : News 最新專欄文章 更多 半島精品店 全新母親節蛋糕 2023/05/11 半島精品店 全新母親節蛋糕 韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐 2023/05/11 韓國烤雞店Goobne Chicken推出母親節套餐 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 2023/05/11 So Ching宣布離隊COLLAR交代去向 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 2023/05/10 浸大社工系舉辦母親節嘉年華 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆 2023/05/10 CHARLES & KEITH Ｘ ITZY 首次進駐新宿 3D廣告牆