完善青年就業計劃 擴充大灣區人才

特區政府已於3月1日公布恒常化「大灣區青年就業計劃」的相關細節，包括月薪維持不低於18,000元（港元，下同），企業可就每名受聘畢業生向勞工處申領每月10,000元的津貼，為期最長18個月。其中有4項重點調整：1）津貼名額縮減至1,000個；2）不劃分創科職位；3）不包括根據不同入境計劃申請在港工作的海外及內地人才，以及根據「非本地畢業生留港／回港就業安排」留港或回港就業的非本地畢業生；4）容許機構派駐受聘畢業生到香港或大灣區以外的內地省市工作，為期最多6個月。筆者對計劃的調整重點大致同意。

為探討計劃成效，MWYO青年辦公室採用追蹤性研究的方法，在計劃初期（第一階段）、中期（第二階段）及後期（第三階段）進行了僱主與僱員的問卷調查，以及僱主深入訪談。此研究與香港總商會合作，透過其協助，將問卷發放給有參加計劃的會員機構，並由機構轉發給在計劃下受聘的僱員；而深入訪談的僱主亦由香港總商會負責聯絡及安排。至今我們已完成了第三階段的研究報告。

研究結果顯示，計劃整體成功，大部分僱員能認識大灣區內地城市、了解自身優勢，以及幫助他們就業發展，並有逾一半不會留任的僱員，其未來尋找工作的地區都涉及內地城市；僱主普遍都滿意僱員的表現，也看見他們的進步，且樂意續聘，而絕大部分提供的薪金均超過18,000元。

於第一階段報告中，筆者曾建議政府延續計劃、檢討創科職位的配額，以及將參與僱員限於香港永久性居民。為延續和加強試行計劃的成果，筆者將會進一步提出完善計劃的建議。

政策目標升級 提高補貼額度

為吸引更多具質素的青年參加，現計劃應升級為「大灣區人才庫計劃」，並訂下一個較高層次的政策目標，而薪金補貼額度亦應考慮提高，增加其吸引力。香港企業對熟悉大灣區商業環境的青年人才之需求，未來必定與日俱增，故此參與計劃的僱員就算決定回港發展，香港企業一定會提供很多與大灣區相關的寶貴工作機會。

筆者認為，「大灣區人才庫計劃」可參考創新及科技基金下的「研究人才庫」計劃，按學歷提供不同資助，例如學士畢業生僱員的標準薪金訂為20,000元、碩士為23,000元；即政府須津貼前者12,000元、後者15,000元，而僱主與現時一樣只須給予8,000元。在香港現時全面「搶人才」的環境下，這略為調升的薪金水平，估計能吸納更多優秀畢業生參與。

擴津貼僱主範圍 惠及更多青年

此外，有一定工作經驗的香港青年，可能更適合或有興趣參與計劃，筆者建議申請資格由現時3年內畢業的學士學位或以上，擴大至5年內畢業。這可讓更多有興趣的青年參與計劃，增加合資格青年的數量，亦有助僱主聘請到合適人才。

現計劃的受惠僱主，只包括在香港及大灣區均有業務的企業，當局可考慮放寬予和內地有聯營方式合作（或大灣區有緊密業務關係企業，例如主要供應商）的香港企業參加，這些企業可提供寶貴的大灣區工作經驗給青年，且它們大多為中小企，能安排僱員在當地處理工作，有助更多中小企在大灣區發展，讓更多不同背景的青年也可獲得聘用。

委適當機構 提供內地職場支援

僱主亦反映了一些計劃上不便的地方。有僱主認為，連續18個月在內地工作的規限，對工作的實際安排引起不便，雖然恒常化計劃容許機構派駐僱員到香港或大灣區以外的內地省市工作最多6個月，但計劃仍可增加彈性，發揮更大效能。筆者建議，在職期可分為18個月或24個月，僱主可因職位需要而作出申請。為避免可能被濫用，勞工處有最後決定權和監督責任。

另外，不少中小企僱主反映，計劃涉及多方面的行政和額外支出，當局可就中小企聘任每名僱員，提供額外每年50,000元資助。這項中小企僱主額外資助的精神是一項「致謝」性質（a token of appreciation），並不能完全補償僱主的額外支出，如有僱主不需要這項資助，則不用提出申請。

現時不同機構，例如各內地城市政府部門、工聯會在大灣區內的辦事處等，一直為計劃下僱員提供不同協助，廣東省當局亦於去年9月推出了「大灣區職場導師計劃」，邀請在內地有經驗的港人作為導師，指導初到內地發展的港澳青年。事實上，部分受訪僱主曾反映，為僱員提供日常生活支援有一定困難，當局應參考上述機構的經驗，考慮正式委託適當機構，為僱員提供內地職場內外的支援，協助他們盡快適應內地工作和生活。

設專案小組 加強溝通解決問題

除此之外，當局可成立「工作專案小組」，與僱主及僱員作聯繫和交流，小組可由相關官員、僱主及僱員組成，定期透過會議互相了解，以及尋找解決問題的方法。筆者期望勞工處最近成立的「大灣區青年就業科」，可多與僱主溝通，發揮「工作專案小組」的功能。當局亦可組織成立群組，以發放訊息和了解僱員的情況，僱員在群組內也可發揮互相守望的精神；當局也須與內地政府加強溝通，共同向僱主及僱員發放有關內地有用及最新資訊。其他支援，如網頁增加更多一系列常見問題（FAQ）、舉辦更多大學講座及工作坊等，也會有幫助。

計劃對香港青年了解大灣區機遇，以及在當地的事業發展，均絕對有好處，且僱主也可從中吸納更多年輕人才，助其發展大灣區業務。特區政府擁有試行計劃的經驗，可把成功案例廣傳開去，邀請完成試行計劃的青年述說個人故事，吸引更多青年和企業參與。在恒常化計劃開展後，當局也應與第三方機構合作進行成效評估，持續改善計劃，並創造更多好故事。筆者期待愈來愈多青年和企業藉着計劃，開拓大灣區美好的未來。

▲ 「大灣區青年就業計劃」對香港青年了解大灣區機遇、在當地的事業發展均有好處，且僱主也可從中吸納更多年輕人才。（資料圖片）