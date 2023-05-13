3原則發展樂齡科技 實現居家安老

新冠疫情加速了本地樂齡科技的發展，市場推出入門版智能手機，便利長者學習和使用防疫相關程式，不少社福機構及地區長者中心也設計了網上活動，透過視像會議，協助長者在家中進行活動訓練，以及與其他人聯誼；醫療機構亦引入「遙距醫療系統」，醫生透過視像診症，令長者毋須外出就能獲得診治。疫情下彰顯了科技使用的重要性，運用各種科技支援長者在社區生活，已是大勢所趨。

香港的安老政策以「居家安老為本，院舍照顧為後援」為方針，藉着提供多項資助和社區服務，協助長者居家安老。特區政府在最新一份施政報告中提及，當局將會採取不同措施，加強支援長者居家生活，同時積極推動樂齡科技發展，透過科技協助長者增強自理能力，並同時減低照顧者負擔。相關的支援措施包括：擴展長者社區照顧服務券的適用範圍，至租借輔助科技產品；增加長者鄰舍中心數目，並擴展其服務範圍至樂齡科技推廣；設立10億元的「樂齡及康復創科應用基金」，資助安老及康復服務單位購買、租借或試用科技產品，使其服務使用者獲益。

「人性化」為主 不盲目追求高端科技

「樂齡科技博覽暨高峰會」是安老服務業的年度盛事，相比起早期，無論是參展單位數目，還是展出產品及應用方案，每年均有所增長。早期展出的產品亦主要由海外引入，未必適合本地市場需要，直至近年不少本地科創公司投入大量資源，研發相關產品。當局牽頭增撥資源，帶動樂齡科技「普及化」，但是以「普及化」為原則是否足夠？

樂齡科技的應用，不是考慮有或無、多或少，也不應盲目追求高端科技和標奇立異的設計，應該是以「人性化」為主。一般長者都不諳科技應用，對他們而言，簡單用、容易用、懂得用，才是真正能夠幫助他們的人性化科技。設計和選用科技產品，應該先觀察及聆聽長者生活上的需要，考慮他們能否自行操作相關產品，並安全和有效地輔助其生活，以及提高個人獨立性。即使是簡單的科技產品，如智能水杯或藥盒，只要能夠為長者解決生活上的需求，減少依賴別人幫助，並能夠自理生活，已經是一個實用的設計，亦容易獲得長者接受及使用。

「個人化」科技服務 切合不同需要

此外，樂齡科技「個人化」亦同樣重要。社會普遍把長者們視為有相同特質的群體，其實長者按年齡可分為初老（65至74歲）、中老（75至84歲）、老老（85歲和以上）3個階段。處於初老階段的長者仍然壯健，有較高自理能力；處於中老階段的長者，身體機能明顯衰退，以及自理能力下降，雖然老化不等於疾病，但患病的機會仍然較高；處於老老階段的長者，身體機能衰退的程度加快，較大機會出現嚴重疾病。

除了年齡，不同疾病亦會為長者帶來不同程度的生活問題，有些是認知及記憶衰退，有些是肢體活動障礙，也有些是個別器官功能衰竭；另外，有些長者或與家人同住、或獨居，每位長者需要的協助類型和程度也不同。

筆者剛完成了一項研究，訪問了385位長者，按他們的自理能力，分為3個組別（獨立、部分依賴、依賴），比較他們對機械人協助執行家居工作的接受程度，結果顯示「部分依賴」和「依賴」的長者，選擇機械人協助執行個人護理，而「獨立」的長者則選擇人類協助執行個人護理，可見發展「個人化」樂齡科技服務是有需要的。

不當使用科技產品 長者恐受傷

文獻強調，在沒有考慮長者的實際需要下，不恰當地使用科技產品，會導致產品被長者棄置一旁，或長者會遭受到使用不合適科技產品所常來的負面影響，例如產生意外和受傷。筆者建議，開發商應多與安老業界人士、長者及照顧者溝通，從長者的實際需要切入，並將產品初模在各平台展示，收集各方意見進行改良，更要了解市場對產品價格的接受程度，以長者能夠支付的價格提供產品；安老業界可透過培訓同時熟悉樂齡科技和老年護理的應用人才，使他們作為開發商和產品使用者的溝通橋樑，更可以教導和協助長者使用科技產品，改良產品應用，並定時跟進；而護老者在選擇科技產品前，必須替長者進行評估、溝通及跟進。

科技應用是未來安老服務的大趨勢，社會按「普及化、人性化、個人化」3個原則發展樂齡科技，長者才能夠享受科技所帶來的好處及便利，實現居家安老。

▲ 科技應用是未來安老服務的大趨勢，社會按「普及化、人性化、個人化」3個原則發展樂齡科技，長者才能夠享受科技所帶來的好處及便利。（資料圖片）