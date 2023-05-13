多管齊下 應付新冠「風土化」

經歷了逾3年新冠疫情煎熬，大部分國家已解除旅遊及社交距離限制，香港於年初亦已逐步邁向復常，隨着世界衞生組織宣布，新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衞生事件，各國亦從應急疾控模式，轉換至與其他傳染病相若的防範工作為主。

病毒變異不斷 各地屢有小型爆發

內地在年初已對新冠感染實施「乙類乙管」，即不再隔離感染者、不再判定密切接觸者、不再法定高低風險區，而檢測策略亦調整為「願檢盡檢」。數月以來，新冠病毒當然並未因解除防疫限制而逐步消失，而且仍在不斷變異，在世界各地仍有小型爆發，以香港為例，在季節性流感及新冠疫情夾擊下，公立醫院近月求診人數逐步上升，現時急症室求診人數，以及入院的流感和新冠確診病例均創新高，內科病床使用率更高達130%。

根據統計，目前有超過2,000名新冠患者留醫，現時入院患者大多病徵較嚴重，但配合藥物支援，大部分病人留院時間並不長，故現時雖然求診人數較多，但不至於令整個醫療系統面臨太大壓力，當局亦已因應現時情況，增加人手處理急症室個案，並重開北大嶼山醫院感染控制中心。

現時社區已大致復常，街道上亦逐漸看到市民脫下口罩，而學校已不需要每日進行快測，從校園感染流感及新冠病毒等風險正不斷上升，加上現時發現個案大多病徵較輕微，很多患者確診前更不知道自己患病，相信未來數月新冠感染數字難見顯著回落，社區傳播的風險仍較高。加上周末適逢母親節，將有較多家庭聚會，如要減低新冠感染風險，可考慮盡量減少到人多擠迫的場合，以及在聚會前進行快測。

至於香港在疫情期間設立的各項隔離設施，如方艙醫院等，隨着逐步復常，相關土地將歸還發展商，其中當局正考慮將啟德用地發展為青年宿舍。內地的方艙醫院用地亦面對類似問題，根據國家衞生健康委表示，各地將按照城市的人口規模，把方艙醫院升級改造成亞定點醫院，亦即在方艙醫院的基礎上，加強具備一定的治療功能，以及將其中十分之一改造成監護床位，既能保留設施應付未來需要，亦可避免浪費資源。

與大灣區緊密協作 人才設備互補

至於一些沿用數年的檢測設施，現時使用率不高，隨着這些設施相繼關閉，很多場地已回復昔日用途。根據專家早前對疫情的檢討，本港缺乏內科及感染科醫生，隔離病房也不足夠，為防範未然，當局有需要長遠計劃增強醫護人手配套及醫院隔離設施，現時當局已向全球招募更多海外非本地培訓醫生來港，相信未來數月會陸續有海外醫生來港工作；至於護理人員，當局亦有計劃從內地招聘更多適合護理人員回港，如香港在醫護人手配套上，能與大灣區不同城市有更緊密配合及協作，在人才及設備互補下，相信必定利多於弊。

除了人才流向，港人在大灣區亦可受惠於醫管局先導計劃，可以與香港公立醫院相近的價格，在內地醫療機構看門診，雖然現時只能在港大深圳醫院使用，相信在不久將來可以推進到更多醫療機構。至於疫苗方面，現時當局購入更多不同種類的新冠二價疫苗以供市民接種，加上藥物治療的配合，相信在各方面配合下應能應付往後新冠「風土化」，讓市民及經濟真正復常。（文章只代表個人立場）