聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市

聯合航空（UAL）將於8月3日起，增加香港來往美國三藩市的直航航班，由每日一班增加至每周12班，並將於10月下旬進一步增加至每周14班，即每日兩班，新增的航班將為香港、中國及部分東南亞國家旅客提供更多

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