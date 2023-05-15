聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 副刊版 2023/05/15 分享： 分享： 聯合航空（UAL）將於8月3日起，增加香港來往美國三藩市的直航航班，由每日一班增加至每周12班，並將於10月下旬進一步增加至每周14班，即每日兩班，新增的航班將為香港、中國及部分東南亞國家旅客提供更多 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 2023/05/13 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 2023/05/10 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 2023/05/08 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 2023/05/06 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 2023/05/04 新西蘭航空送奧克蘭機票 另推$4,100優惠送內陸航班 航空 三藩市 波音 聯合航空 機票 旅遊資訊