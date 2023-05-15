港車北上其實還有不少具體的路面情況要留意，上路不能掉以輕心，尤其是過往全無內地駕駛經驗的香港車主。顯然，駕駛技術，不僅意指控制部車的能力，更多是如何適應眼前的出行處境和一套不同的道路設計、開停轉彎習性和路人法則。

有關左右軚盤的運用不一，這最大不同就不用說了，以現階段觀察，港車主北上自駕時，還會碰到以下不少問題，宜及早了解及準備好如何解決。

除開車外，停車及付公路費也是日常必須操作。過高速收費站時，沒有內地的ETC（即自動扣費系統）的話，就得稍停收費站付費或取路費卡。內地車用左軚，收費亭當然就設在車的左手邊，如果副駕位置沒人坐，右軚車的駕駛員就得大動作跨到左邊操作。

現在不少無人路費站，或停車場也是通過機器掃你手機上的二維碼來付款的，那意味着車主也得預先備好能用的支付寶或微信扣錢帳號。這個也是短期北上港人最需解決之事：如何用手機完成所有付費交易？要知道，大部分內地人及消費場所現在都不用現金了，你拿着大筆人民幣都沒用。

另一樣是路人出行習慣，尤其是高速公路上。在香港，大部分高速公路都近乎封閉式，甚少會有人跑上去。但在內地，於高速公路上有行人穿插時有發生，又或者公路基建太長，不時會有工程人員在路邊，也需特別留意。

還有，現在不清楚在內地開車若違規的話將如何處置。簡單如超速或微犯規，與交通警員交涉將要如何操作？有些小違規是即時罰款。但若沒警察，而是有路人碰瓷就更為麻煩（有朋友指掛着香港牌可能更易成為目標），所以必須保持好車cam的記錄，甚至裝多兩個cam。