  • 22°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 02:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康湯水之選

副刊版 2023/05/15

分享：

分享：

好友Sophie剛順產生完BB，正在家中坐月，沒見她幾星期，肚腩好像大了一圈。一問之下，原來是陪月姨姨收到奶奶的「柯打」，必須每日煲「靚湯水」和「好餸」給她進補。

「生完之後，一直都感到很疲累！不過幸好，最近陪月姨姨煲了不少湯水讓我補身，木瓜魚湯、花膠雞湯、花生雞腳湯、北芪魚頭湯、番茄薯仔魚湯等。不知是否因為太滋補，肚腩脹了不少，褲頭都變緊了。」Sophie說道。

「坐月都應當喝些湯水進補和調節心情，待你放鬆些去餵哺BB！給你些貼士，只要你留意湯水的三大陷阱，便可以仍然喝着湯水也不致肥。以下四點貼士，喝着湯水滋補體質兼且不易胖！」我笑着說。

一、由於動物骨髓充滿脂肪，所以有骨頭的湯要盡量避免，例如豬或牛骨湯，取而代之可利用豬𦟌、牛𦟌、豬肝、鱷魚肉、花膠、螺或雞胸肉來煲湯。

二，有動物皮層和腩的湯要盡量避免，例如牛腩、豬尾、牛尾、雞腳、有雞皮的湯，如煲雞湯，可用去皮、去雞腳、頸和頭的雞代之；還有魚湯，尤其是細魚，會有很大表面面積的魚腩和魚皮，可改用預先去皮大魚魚尾煲湯會較低脂。

三、用太多高熱量的食材，例如腰果、核桃、椰汁、杏汁等。又或是用了大量高澱粉質材料煲成的老火湯，例如蓮子、豆類、薯仔等，若太濃縮會溶於湯裏，令總熱量攝取增加。

四、建議飲用一些低脂又滋補的湯水，例如：花旗參瘦肉湯、花膠響螺湯、薯仔番茄牛腱湯、冬蟲草瘦肉湯、淮山猴頭菇豬肝瘦肉湯等，美味低脂又滋補。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

最新專欄文章 更多

低糖就健康？
2023/05/09
低糖就健康？
如何食榴槤才不過量
2023/05/08
如何食榴槤才不過量
天氣潮濕如何提升胃口
2023/05/02
天氣潮濕如何提升胃口
我愛粉麵飯
2023/04/25
我愛粉麵飯
食奇亞籽補Omega 3
2023/04/24
食奇亞籽補Omega 3

上一篇文章

中介人

下一篇文章

插假花影響家居風水？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？