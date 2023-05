某周末早上,樓下鄰居把大狗放在露台,不准牠入屋。狗狗開始徬徨,在露台踱步,然後開始不停吠足一小時。相信牠的主人已外出,正當我從樓上看着狗狗、猜度牠是否做了甚麼壞事令到主人要懲罰牠在露台思過之際,上下左右隔離的鄰居也跑到自家露台看個究竟。

一名外籍鄰居遙距向着狗狗喊話:「Keep quiet!」狗狗當然不理,繼續悲嚎,像在說:「我知錯了,讓我入屋吧!嗚嗚~」另一名外籍鄰居氣沖沖走出露台,指着樓下的狗狗認真地喊道:「Shut up or I'll call the police!」我忍不住大笑,這位外籍鄰居莫非已把狗狗看成人?難道狗狗會明白你「call the police」何解嗎?若一隻狗狗聽到你說要報警,牠會識驚並立即安靜下來,我諗大家仲更加驚喎!其實,遇上這個場景也無辦法,只能等牠主人回來,我們或許只能到管理處反映一下情況,請主人以後不要這樣做,狗狗受驚之餘,也騷擾其他鄰居周末的甜夢,幸好鄰居也是明理的人,這個情況以後沒再出現了。

但那位意圖用「人話」震懾狗狗的外籍鄰居,他的「溝通」可說是經典。這種完全one-way、一廂情願、不理對方聽懂與否的溝通方式,放諸人與人的溝通上,或許也有點啟發。傳播學很強調一個溝通場景中,二人是否用對方會聽入耳的方法去進行two-way communication,真正的雙向溝通?舉例:做客戶pitching、游說一個人或一班人之前,你有幾了解對方的意向呢?若對方最緊要是安全、穩陣的話,你拼了老命地說你提議的方案有幾突破性、有幾創意、有幾令對方的公司更上一層樓,那是注定失敗的,因為對方最怕的正正是大膽新嘗試。因此,若連如何跟對方對到口都未知,就一廂情願地講話,那只是自話自說而已。環觀四周,很多人在講話,很多聲音,但不是太多人真正地在對話。