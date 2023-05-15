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講話定對話？

副刊版 2023/05/15

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某周末早上，樓下鄰居把大狗放在露台，不准牠入屋。狗狗開始徬徨，在露台踱步，然後開始不停吠足一小時。相信牠的主人已外出，正當我從樓上看着狗狗、猜度牠是否做了甚麼壞事令到主人要懲罰牠在露台思過之際，上下左右隔離的鄰居也跑到自家露台看個究竟。

一名外籍鄰居遙距向着狗狗喊話：「Keep quiet！」狗狗當然不理，繼續悲嚎，像在說：「我知錯了，讓我入屋吧！嗚嗚~」另一名外籍鄰居氣沖沖走出露台，指着樓下的狗狗認真地喊道：「Shut up or I'll call the police！」我忍不住大笑，這位外籍鄰居莫非已把狗狗看成人？難道狗狗會明白你「call the police」何解嗎？若一隻狗狗聽到你說要報警，牠會識驚並立即安靜下來，我諗大家仲更加驚喎！其實，遇上這個場景也無辦法，只能等牠主人回來，我們或許只能到管理處反映一下情況，請主人以後不要這樣做，狗狗受驚之餘，也騷擾其他鄰居周末的甜夢，幸好鄰居也是明理的人，這個情況以後沒再出現了。

但那位意圖用「人話」震懾狗狗的外籍鄰居，他的「溝通」可說是經典。這種完全one-way、一廂情願、不理對方聽懂與否的溝通方式，放諸人與人的溝通上，或許也有點啟發。傳播學很強調一個溝通場景中，二人是否用對方會聽入耳的方法去進行two-way communication，真正的雙向溝通？舉例：做客戶pitching、游說一個人或一班人之前，你有幾了解對方的意向呢？若對方最緊要是安全、穩陣的話，你拼了老命地說你提議的方案有幾突破性、有幾創意、有幾令對方的公司更上一層樓，那是注定失敗的，因為對方最怕的正正是大膽新嘗試。因此，若連如何跟對方對到口都未知，就一廂情願地講話，那只是自話自說而已。環觀四周，很多人在講話，很多聲音，但不是太多人真正地在對話。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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