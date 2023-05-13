現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史 國際版 2023/05/13 分享： 分享： 英王查理斯三世（King Charles III）上周舉行加冕典禮前夕，多個前英國殖民地國家的原住民領袖發聯署信，敦促查理斯為王室的種族主義遺留問題道歉，令社會再次關注英國殖民史。 是次介紹的書籍名為《 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 最新專欄文章 更多 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 2023/05/12 英學者出書反對 取消文化全盤抹殺殖民史 多聽意見求證 拆穿假新聞 2023/05/06 多聽意見求證 拆穿假新聞 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 2023/05/05 另類事實並不存在 多聽意見自行求證避免假新聞 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 2023/04/29 挪威攝記AI影集 籲正視假資訊 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 2023/04/28 眼見未為真？ 挪威攝記出影集用AI「炮製」假新聞 英國 歷史事件 查理斯 譴責 非洲 種族主義