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現今標準批判 恐全盤抹殺殖民史

國際版 2023/05/13

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英王查理斯三世（King Charles III）上周舉行加冕典禮前夕，多個前英國殖民地國家的原住民領袖發聯署信，敦促查理斯為王室的種族主義遺留問題道歉，令社會再次關注英國殖民史。

是次介紹的書籍名為《

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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