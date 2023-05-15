港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐 副刊版 2023/05/15 分享： 分享： 港威酒店Three on Canton由即日至7月2日，推出西班牙黑毛豬及黑松露主題自助晚餐（成人$698起/位、小童$498起/位），大廚炮製一系列香濃惹味的黑毛豬及黑松露美食，相當豐富。自助餐盛宴 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 4大母親節蛋糕推介 2023/05/08 4大母親節蛋糕推介 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 2023/05/08 鄭秀文演唱會優先訂票啟動 5大攻略增搶飛機會 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 2023/05/03 皇家加勒比遊輪回歸 「海洋光譜號」7晚日本每位$7,590起 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 2023/04/29 樂富新開領展可持續未來館 綠色生活主題免費展覽 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 2023/04/26 台灣自由行消費金申請方法 5月1日起機場抽獎 酒店 餐廳 美食 尖沙咀 菜式 印度 意大利 甜品 海鮮 西班牙