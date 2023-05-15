港威酒店推出 西班牙黑毛豬+黑松露主題自助晚餐

港威酒店Three on Canton由即日至7月2日，推出西班牙黑毛豬及黑松露主題自助晚餐（成人$698起/位、小童$498起/位），大廚炮製一系列香濃惹味的黑毛豬及黑松露美食，相當豐富。自助餐盛宴

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