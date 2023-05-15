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Meta AI Sandbox 助生成廣告內容

行政人員版 2023/05/15

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生成式人工智能（Generative AI）的競爭愈趨激烈，Meta宣布推出多項由人工智能驅動的新工具和服務，當中包括AI Sandbox，預計7月逐步開放讓更多廣告商使用，並計劃於今年內將部分功能加

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欄名 : 科技新知

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