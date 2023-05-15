Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 行政人員版 2023/05/15 分享： 分享： 生成式人工智能（Generative AI）的競爭愈趨激烈，Meta宣布推出多項由人工智能驅動的新工具和服務，當中包括AI Sandbox，預計7月逐步開放讓更多廣告商使用，並計劃於今年內將部分功能加 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 今日 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 2023/05/12 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 2023/05/12 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 2023/05/11 保時捷夥Mobileye 引入自動輔助駕駛 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 2023/05/11 新遊戲Peridot AR+AI版他媽哥池 人工智能 廣告 Meta