港如何迎接 新一波內地遊客潮？

國家移民管理局上周發布公告，從今日起，內地居民赴港澳團隊旅遊簽注「全國通辦」將全面恢復，內地居民可向全國任一公安機關出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續與戶籍地一致；同時，在1月8日恢復比鄰港澳口岸邊檢快捷通關的基礎上，按照疫情前做法和標準要求，允許持中華人民共和國普通護照、往來港澳通行證、往來台灣通行證、港澳居民來往內地通行證等一年多次有效出入境通行證的中國公民，可經邊檢快捷通道通行，意味內地居民來港旅遊更加便捷，加上即將到來的暑假，相信新一波內地遊客潮即將來臨。

上一波內地遊客潮還出現在2018年，香港旅發局發布的數據顯示，2018年內地客達5,103萬人次，按年大升14.8%；2019年上半年，內地遊客人數呈上升趨勢，6月爆發修例風波後，內地遊客人數斷崖式下跌；2020年春節，新冠疫情爆發，2021年全年內地訪港旅客約6.5萬人次，跌至谷底；2022年，內地來港旅客逾37萬人次，有所回升。

在久違內地遊客潮之後，香港如何迎接新一波內地遊客潮呢？

內地客3變化 多元化趨勢明顯

剛剛過去的五一長假，香港共接待62.5萬內地遊客，比2022年一年接待的還多，可看出內地遊客增多的勢頭了。除了人數的增加，更值得關注的是內地遊客有3個變化：一是年輕人增多了，二是自由行增多了，三是體驗式消費增多了。

過往來港旅遊的內地客有兩大類，一類是在尖沙咀、銅鑼灣、中環等購物勝地揮金如土的「豪客」，常常為了目標血拼到底；另一類是匆匆忙忙的「趕路客」，他們大多是退休老人，養老金不高，通常不會大額消費。

現在，內地遊客當中多了一個群體--年輕人。他們兜裏有錢，但不是土豪；他們有文化、有品位，更會理性消費；他們到香港來，並非衝着「買買買，吃吃吃」，而是以一種休閒心態，在香港來一次沉浸式體驗，行山、下海領略自然風光，逛街、進書店、喝咖啡，品味港式文化；他們想走就走，想停便停，行走的腳步取決於心境，而不是導遊的「忽悠」。畢竟，在他們看來，香港並不是遙不可及的地方，隨時可以來，隨時可以決定來住幾天，他們既用不着一擲千金，也用不着步履匆匆。

旅遊升級契機 打造更多新場景

4月30日，香港西九的故宮文化博物館和M+博物館一早便大排長龍，最終管理方只能實施人流管制。據統計，香港故宮文化博物館當日接待近7,300人次入場，創2022年7月開館以來新高；M+博物館也接待近1.9萬人次入場，創2021年11月開幕以來新高。

那一幕幕人頭攢動、大排長龍的場景提醒我們，香港應打造更多旅遊新地標、新場景，愈來愈多內地客希望在香港感受到與內地不同的感受和經歷，而這正是香港旅遊升級的契機！

過去3年，香港在旅遊資源和設施建設上，持續推陳出新，香港故宮文化博物館和亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+，給遊客提供「視覺盛宴」；新近改造的中環街市，呈現時尚活力的現代共享空間，為城市增添更多藝術氣質；香港不少歷史街區也不斷煥新升級，在「大城小區」項目中，以香港文化為綫，賦予老街新的生命力。這些旅遊消費新場景都不錯，相信能吸引不少內地客。

但這還遠遠不夠！香港是中西文化的交滙點，用哪些地標建築、消費場景來呈現「交滙點」的魅力？香港正打造中外文化藝術交流中心，能否為內地遊客提供更多高水平的文化藝術體驗？香港的武俠小說曾經在內地風靡一時，金庸、李小龍、梁羽生等是許多人心中的「大俠」，《笑傲江湖》、《神雕俠侶》、《射雕英雄傳》、《小李飛刀》是許多人的集體記憶，能否把更多武俠故事變為旅遊消費場景？香港若能在這些方面做好文章，定能增強旅遊的吸引力、感染力。

購物還須便利化 速提升智能化

購物一族仍在內地遊客中佔較大比重，但他們現在對購物便利化的要求更高了。一方面，全球大企業都在爭奪中國市場，西方品牌、奢侈品店進軍內地一綫城市，甚至滲透到二綫、三綫城市，內地人有了更多選擇，不見得非要到香港購買；另一方面，內地網購非常發達，網上選貨，網上支付，送貨上門，7天無理由退貨，都可以一鍵搞定。隨着近年內地市場監管日益嚴格，假冒偽劣商品無處可逃，內地民眾的消費水準亦提升了。

反觀香港，一些商場空間狹小、人手緊缺，購物需要排長龍，網上支付系統、物流配送也沒有內地便捷，這將大大降低內地遊客的購物慾望；另外，過去3年香港遊客稀少，零售業一派蕭條，許多商家大量裁員，現時顧客突然增多，人手不夠，一下子措手不及。這需要立即想辦法，或趕快設法增加人手，或趕快打造「智能購物中心」，多用機器代替人手的工作。

今年3月，有人看到來港旅遊的內地客在紅磡、土瓜灣一帶的街上用餐，並擠在人行道上，引發社區居民不滿，政府機構馬上進行檢查，並布置警力維持秩序；另有網民還分享內地客在淺水灣一個公廁外吃方便面的照片，也引發熱議。

這些場景既令遊客旅遊體驗變差，又影響社區居民的生活，令人聯想到疫情前內地遊客在香港的情景。3年多時間過去了，依然重複着「昨天的故事」，令人詫異！

不能簡單地把以上問題歸結於香港城市狹小。我們要看：旅遊綫路的規劃是否科學？旅遊配套的設施是否跟得上？「錯峰觀光」是否做到位？交通運力是否充足？對低成本旅行團，是否採取限制措施？……這些問題都值得反思。香港已沉寂了3年，難道還沒有找到解決問題的辦法？不能總是陷入「沒有遊客盼遊客，遊客來了煩遊客」的怪圈吧！

實招化解擁擠 平等包容待遊客

香港部分居民對內地客的心態很複雜。一方面，遊客來了可帶動旅遊、零售、餐飲、酒店、交通行業復甦，給香港帶來活力；另一方面，遊客來了，擠佔交通資源和公共空間，使原本就不寬敞的香港更加擁擠。此外，還有一些居民在內地客面前有一種天然優越感，視內地來客「低人一等」，歧視操普通話的人，即使內地客用十分友好的態度進行交流，也並不會得到任何反饋。

這些心態都是不可取的。香港是一個高度文明的城市，開放包容、親善友好、平等互助是一個文明城市必不可少的品質，若對歐美遊客「高看一眼」，對內地遊客「低看一眼」，「東方之珠」的文明水準何在？

經歷內地遊客斷崖式下滑後，香港各界深深感受到內地遊客對香港的重要性，可以想像，在即將到來的新一波內地遊客潮中，難免還會出現磕磕碰碰，但願極大多數居民能以包容、平和、理性的心態對待；特區政府更應以積極心態化解矛盾，大家一起想辦法解決問題，而不是無休止地抱怨，更要防止別有用心之人借題發揮，把不愉快事情無限放大，煽動居民與內地遊客的對立情緒，製造新的混亂。

凡事都有兩面性，新一波內地遊客潮對香港帶來多方面影響，最重要的是我們要理性應對、積極作為，盡量讓內地遊客和香港的相關行業、居民都滿意。

▲ 購物一族仍在內地遊客中佔較大比重，但他們現在對購物便利化的要求更高了，並非衝着「買買買，吃吃吃」。（資料圖片）