歐洲「八仙過海」 中國外交怎應對？

說個笑話：近日對烏克蘭最狠不是俄羅斯，而是最最最反俄「挺烏」的波蘭！

波蘭理直氣壯指烏克蘭非歐盟成員，帶頭禁止烏農產品入口，上周更逼得歐盟屈服，頒令限制烏農品流入東歐多國，澤連斯基怒斥「殘忍」，是「反烏克蘭保護主義」！

烏克蘭工業重地東部打爛了，經濟命脈僅存西部農業，但黑海遭封鎖，只能走陸路向西賣歐盟，歐盟去年激情下也為這非成員國開出免稅特惠。如今收成季節又快到，波蘭對烏克蘭說：人不為己天誅地滅，選票要緊，兄弟，你忍着！猛力就是一刀。東歐一呼百應，一刀又一刀，烏克蘭背後一片紅……

歐洲各自為政 烏克蘭也慘「躺槍」

歐洲各國說得好聽是八仙過海，各顯神通，說得直白就是群龍無首，各自為政。歐盟讓利烏農品在情理之中，卻敗在對內沒有放寬補貼農民限制。波蘭做醜人發難，東歐甚至法國都樂見，工業大國德國則不在乎，更無謂扛上這麼多夥伴，甚麼團結挺烏抗俄、捍衛價值觀都是虛的。

烏克蘭當然絕非歐洲「八仙過海」唯一受害者，卡塔爾去年就一邊被瘋搶天然氣，一邊被精神分裂般大罵「侵犯人權」。中國對歐外交自然也面臨相似困局，但歐洲在中國突破美國包圍方面起到無法替代作用，那中國如何是好？

先要強調，中國外交非兵不利戰不善，看中東就知。

中國促成沙特伊朗復交持續見功，一舉擺平兩大陣營在敘利亞的代理人衝突。阿盟上周在美國國安顧問沙利文訪沙特（施壓？）同日召開特別會議（急不及待？），拍板讓敘利亞重返組織，美方反對也無用。中東整體正系統性邁向由亂轉治，矛頭重新對準美國支持的以色列。中國外交部祝賀敘利亞重返阿盟時透露，中方工作組近日曾訪阿拉伯多國，就此深入交流。

歐政治碎片化 中歐總似原地踏步

中國對歐洲外交同樣努力不懈。秦剛忙完中亞、上合組織外長會，見過美國大使，馬不停蹄又訪德法挪威；中國政府歐亞事務特別代表今日（15日）起赴烏波法德俄五國斡旋。中方上月才接待過法國總統、德國外長，中央外辦主任王毅2月也到過兩國。

但中歐關係感覺總是原地踏步，每次有些進展後又會節外生枝。只因歐洲八仙過海，上至歐盟最高層、國與國、黨與黨，下至同黨間，都經常方向步調不一，甚或互相拆台，貴為總統總理也難以把舵定向。老實說，管治缺乏權威、無力滙聚共識（除了反華？）也是今天多數西方國家共同特徵。

歐洲政治生態碎片化，往往令中方發力再強也找不到可靠着力點。

中法元首會成果滿滿，馬克龍回去一番「歐洲戰略自主」卻變成「歪理邪說」。德國總理朔爾茨只顧四平八穩，說了等於沒說，既稱「歐洲必須面向世界」暗示不能單靠美國，又指「有人仍留在過去發歐洲大國夢」暗諷馬克龍；他雖力撑中資入股漢堡港，但在多名閣員反對下審完又再審，上周的同意也不知是否最後答案。意大利總理梅洛尼去年在峇里與習主席談得好好的，今年轉頭就回到競選時姿態，考慮退出一帶一路。中歐投資協定陳年舊帳更不用提……

中歐近日3件事 細嚼見微可知著

但是，中國與歐洲（廣義包括英國）之間最近幾件事頗為有趣，值得細嚼。

第一件事：英國政壇雖未改變反華當飯吃一套，但英國政府展示一些溝通意願後，中方同意了低調而相對充分的接觸。

國家副主席韓正出席英王加冕禮，見了首相辛偉誠、王儲威廉等政要。英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）上周在中國外交部「不了解情況」下罕見訪港，枱面仍是侵略殖民別人還說「負責」的英國嘴臉，但「例行公事」後還比較務實，他Twitter密集發帖唱好此行，大談「投資」、「機遇」、「共同利益」。

第二件事：中德兩國高層訪問出現「一通一阻」奇景。

秦剛上周應德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）邀請訪德，距貝爾伯克4月應秦剛之邀訪華還未滿月，須知貝爾伯克以「親美抗中俄」見稱。

與此同時，德財政部稱財長林德納（Christian Lindner）訪華遭中方臨時取消，外界懷疑與其自民黨黨友、教育部長3月赴台有關。貝爾伯克則是來自綠黨，而她上月參觀了天津德企、坐過了京津高鐵，期間涉台表述雖未偏離一貫立場，但也沒有刺激中方，意思大致是「衝突對誰，包括歐洲都沒有好處」，旨在降溫，甚至有點神似馬克龍「不要在台海隨美起舞」之意。

第三件事：駐法大使盧沙野「以毒攻毒」疑似奏效，中國外交部重申立場後，東歐小國即似偃旗息鼓，未再大肆炒作。

盧沙野在法國電視台直播節目主持人不斷進逼下，質疑前蘇聯國家主權的表述無疑並非字字準確，甚至有點過火，更不符中國官方態度。但梳理一下他的話，核心思想是：前蘇聯加盟國之間在蘇聯時期邊界劃分，是否蘇聯解體後各國邊界的法理依據值得存疑。（立陶宛等國當年在蘇聯未宣布解體前，未獲授權率先單方面獨立。）

這代表甚麼呢？立陶宛等一些國家不是想當反華急先鋒，有意挑戰台灣在二戰後從日本歸還中國的國際秩序，並要把俄羅斯和蘇聯從地球抹走，拒絕承認自己是前蘇聯國家嗎？好吧，蘇聯沒有打贏二戰奠定戰後秩序，更不曾存在，那你們這些「國家」大概就是俄羅斯帝國和德意志帝國的兩部分了。怕了吧？怕了嗎？這麼快？

這幾件事，對中國應對歐洲八仙過海大有啟示。

多元是歐常態 華出招亦要多樣化

首先，要堅持高層接觸，爭取發揮定向把舵作用。歐洲政治雖然碎片化，但高層接觸仍不可或缺。可多談經貿少談政治，凸顯共同利益，分歧可以和而不同。

接着，捍衛核心利益時，亦要充分準備碎片化方式應對。歐洲國國、黨黨、黨內皆不同，必要反制時，宜少用貿易手段等全局性槓桿，靈活有彈性招數效果更好。對於直面西媒傳播中國聲音，應予鼓勵，也毋須過分害怕犯錯，在後果可控前提下適當出位，遠比一味講道理更能反制那些本身就胡說八道的西方政客。

再者，要堅持區別對待美國及歐洲等其他西方國家，後者不介意中國崛起超越美國，只是不夠認識中國。

▲ 波蘭對烏克蘭做醜人發難，理直氣壯指烏克蘭非歐盟成員，帶頭禁止烏農產品入口，正是歐洲各自為政體現。（路透社資料圖片）