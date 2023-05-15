投選海港城人氣餐廳 可贏美食現金券

黛安最鍾意周圍搵好嘢食，海港城除咗係購物天堂，一直都係香港人搵食熱點，商場由即日起至下月9日，將聯同U Magazine同U Lifestyle舉辦「海港城人氣餐廳選舉」，表揚努力提供優質美食及細心服務嘅餐廳，同時設5大獎項畀大家投選最喜愛亞洲菜、中菜、西餐、輕食及最佳服務餐廳，參加投票即有機會免費贏取$500美食現金券，甚至有機會攞走$4,000海港城人氣餐廳美食現金券添，一眾「食神」千祈唔好錯過表揚至愛餐廳同贏走超值禮券嘅機會喇，黛安都要快啲去投票先！

此外，海港城由即日起至7月9日，仲會推出全新消費獎賞「Shop for FREE Dining」，只需喺商場超過120間指定時裝、手錶及珠寶商戶消費滿$1,500，即可免費換領$150電子美食現金券，消費滿$4,000更可免費換領$450電子美食現金券，並喺20間精選食肆當現金使。每人喺推廣期可換領最多5次，即係可獲高達$2,250歎美食，真係好優惠呀！

本文轉載自《晴報》

▲ （冼偉倫攝）