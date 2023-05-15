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中環夏誌6月9日回歸 多部經典巴士現身

行政人員版 04:00 2023/05/15

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每年《SummerFest中環夏誌》都吸引數以萬計遊人去中環海濱玩下抖下，黛安收到風，SummerFest將喺下月9號回歸，活動以「玩曬海濱」為主題，除咗有「太陽沙灘」、「籃球牆」、「小車手賽道」同「乒乓樂」等駐場設備，仲會定時定候舉辦不同特備節目，一共有超過20項活動等大家參與！

聽公關姊妹講，今年焦點有城巴新巴主辦嘅「One Citybus」展覽，適逢兩巴7月1日合併，屆時會展出具代表性嘅退役巴士、古董巴士及現役巴士，包括曾效力中巴、新巴嘅兩朝元老「珍寶巴士」，無論係咪巴士迷都可打個靚卡！

為配合展覽，6月16日至18日仲會上演One Citybus家庭同樂日，為慶祝父親節，首200名與子女到場嘅爸爸可獲得城巴限量冰巾一條。其他特備節目包括「HKCAMP香港露營文化祭」、「X-Dimension夏日跳舞滙演」、「Fit & Well - Moonlight Yoga」等，相信總有一項適合大家！今年活動45天無休，平日下午3點到9點開放，周末及公眾假期提早到1點開放，免費入場。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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