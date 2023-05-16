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澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班

副刊版 2023/05/16

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疫情期間，澳洲航空關閉香港國際機場的貴賓室，並進行翻新工程，現已正式重新開放，讓旅客在升級改造的貴賓室，有比以往更好的體驗。

升級貴賓室佔地2,000平方米，可招待290名旅客。採用暖色調，添上澳洲設計

...

欄名 : 旅事通

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