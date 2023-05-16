澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 副刊版 2023/05/16 分享： 分享： 疫情期間，澳洲航空關閉香港國際機場的貴賓室，並進行翻新工程，現已正式重新開放，讓旅客在升級改造的貴賓室，有比以往更好的體驗。 升級貴賓室佔地2,000平方米，可招待290名旅客。採用暖色調，添上澳洲設計 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 2023/05/15 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 2023/05/13 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 2023/05/10 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 2023/05/08 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 2023/05/06 朗廷酒店聯乘Paddington Bear $2,730入住主題客房 美食 澳洲 航空 機場 酒吧 點心 雞尾酒 悉尼 墨爾本 香港國際機場