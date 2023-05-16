中國的拍照經濟真能養活不少人及行業，跟相機業者交流，因為小紅書特別流行，而這群體的用家（較大的女生及城市中產市場，相比之下抖音則較草根），對拍照質素較講究，於是簡直可以說是撑起一些相機市場，還有其周邊產品（現流行相機也當手機一樣，加上按鍵、特色把手等各種裝飾）。

譬如說，某個近年靠菲林感模式重新走紅的日本相機牌子，門市火到不得了。了解一下情況，原來不僅是幾年疫情堆壓了很大的需求，更重要是重新走出來消費的年輕人，看來拍照的選擇又升級了，過往用手機拍，因貪方便有各種預設的美顏或效果app，可是現在大媽用手機拍照水平都不差了，那如何再提高差異化，把博主的圖拍得更好，又或者出街時手上的拍攝工具更炫，那可能就得靠一些看來更專業的相機了。因此，走過旺區賣相機的門市，真是人頭湧湧，對均價在一萬元上下的單反相機需求最大。

當然也是新一代消費意識的反映，特別留意到二十多歲的年輕人，好多真像不需怎樣上班，經濟像沒甚麼壓力。她們的思路大約是，上班打份工也就是一萬幾千元收入，如果較勤快經營自己的小紅書帳號，過自由的拍照生活，也可能有此基本保障，時間也更自由。

這當然並非社會上最普遍的生存方式，可是在上海、北京、成都、杭州這些大城市的網紅街道，卻是相當矚目。就算不是作為生產圖文內容作生計，也可常見到三兩女孩拿着較高規格的單反相機去互相拍照，吃吃擺盤好看的brunch、光顧一些日式北歐風小店，真的表象歲月靜好，過去三年的疫情像沒發生過一樣。