每當電視播放較受歡迎的煮食節目時，主婦界便會掀起一場「選油慌」，到底每天跟自己在廚房並肩作戰的那枝油，是天使定魔鬼呢？

周六，家務助理蘭姐問：「哪種煮食油較佳？」

我說：「花生油、芥花籽、葵花籽、橄欖油也不錯啊！」

她續問：「有沒有一款是最好的呢？」

我說：「很難說的，要視乎你的煮食方法。一般來說，要減少使用飽和脂肪較多的壞脂肪，例如：牛油、椰子油和棕櫚油，要注意的是，主婦們都習慣用煎雞翼或煎牛扒後的雞油和牛油炒菜，那都是飽和脂肪十分高的油脂。」

她笑言：「你怎知道我會用煎雞翼餘下的油炒菜，真的特別香啊！」

我說：「因為多年前，我媽媽也是這樣做。」

她問：「聽說反式脂肪更糟，對嗎？」

我說：「全對！因為反式脂肪會增加體內壞膽固醇，又會減少好膽固醇。不過，反式脂肪主要在加工食物、油炸和烘焙食物中；當然，也會天然存在於牛油中。因此，購買煮食油時，可以留意營養標籤，因為本港的營養標籤，需強制寫上反式脂肪的含量。」

蘭姐正替我的廚櫃抹拭，她拿起我家的食油問：「這枝是花生油嗎？花生油是不是最好的？」

我尷尬地說：「花生油也不錯，很適合亞洲人的煮食習慣，不過，這枝油是上回買日用品時贈送的。」

蘭姐聞言，掩着嘴笑了。

我續說：「食油的脂肪酸比例重要外，使用量也是健康的因素，所以，每款餸菜，約用少於兩茶匙油便好了。」