加碼谷需求 撑中國經濟全面復甦

中共中央政治局上月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，會議明確指出，「當前我國經濟運行好轉主要是恢復性的，內生動力還不強，需求仍然不足」，並強調「恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力。」

經濟熱度不足 供過於求通脹低

據國家統計局上周四（11日）公布的4月全國居民消費價格指數（CPI）和工業生產者出廠價格指數（PPI）數據，CPI按年上漲0.1%、按月則下降0.1%；反映企業成本變化的PPI更弱，按年下降3.6%、按月下降0.5%。

從4月數據看，中國不僅完全沒有通脹壓力，如果只看月度變化的趨勢，甚至有通縮的可能，物價按月比較已經出現負增長，企業的出廠價格則按年、按月比較都出現下跌，說明物價面對的壓力相當全面，供過於求的情況普遍存在。當然，由於中國經濟正處於恢復性增長之中，通縮成真且持續的可能性並不大，但是經濟不夠熱、需求不足的情況也要高度重視，以免經濟復甦的勢頭被打斷。

內房不景疫情消耗 削家庭財富

海關總署公布的4月進出口數據，也佐證了內地需求不旺的論斷，以美元計算，中國4月出口按年增長8.5%，延續了第一季的出口強勢；進口則下降7.9%，弱於預期。一般而言，由於進口商品主要用於內地消費，進口轉弱說明內地需求轉弱。

進出口數據裏，首推汽車表現最出色，4月汽車（包括底盤）出口額按年增長195.7%、出口量增長148.0%，增速都較第一季進一步加快，而且顯示出量價齊升勢頭；特別是新能源汽車，4月出口數量達到9.1萬輛，按年增長達到驚人的1028.5%，按月比較也增長29.4%，佔乘用車出口量的31%，顯示出強大的全球競爭力。

不過，雖然經濟中存在一些出色的亮點，但就整體層面而言，需求不足拖累經濟的情況還廣泛存在，個別行業的靚麗表現，還沒有或還不足以帶動經濟的整個面，要想達致經濟的全面復甦，尚需進一步努力，特別是要在提振需求上下功夫。

簡單來說，影響需求的主要因素有二：首先是房地產市場尚未出現明顯好轉，由於房地產牽涉眾多上下游產業鏈，又是地方政府的重要財源，房地產不景氣直接影響了上游的鋼筋水泥、下游的裝修、建材、家電等行業，削弱了家庭財富，打擊了消費信心；地方政府的財力捉襟見肘，又影響了地方各種支出，拖累需求。

其二，是逾3年疫情消耗了普通人家庭的大量儲蓄，房地產等資產價格的下跌，又破壞了家庭的資產負債表，大白話說就是資產和現金都縮水，令家庭的財務狀況惡化，自然會減少消費、影響需求，而需求不振又令民眾對未來信心不足，於是消費更加保守，甚至在對未來預期不樂觀的情況下，出現一些減槓桿或提前還債的行為，進一步加劇需求的低迷。

中央在2021年就提出了經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的三重壓力，也出台了多種政策，力圖刺激需求、改善預期，不過由於疫情帶來的重大壓力，政策未能產生立竿見影的效果，直到上月的政治局會議，中央的判斷才改為「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力得到緩解」；也就是說，在中央眼裏，經過之前的努力，三重壓力略有好轉，但問題還沒有得到解決。

消費信心弱 須政策進一步刺激

從影響消費的因素看，由於房地產數據至今仍時好時壞，復甦勢頭不明顯，而增加家庭收入、修復家庭的資產負債表，也不是短期可以做到，因此依靠經濟自身力量帶動需求自發反彈，短期效果有限，要想快速擴大需求，可能還需要政策的進一步刺激。

中央政治局會議要求「積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力，形成擴大需求的合力」，可能預示着中央下一步將使用財政和貨幣政策互相配合，共同發力刺激需求。

降存款息 將資金推向投資消費

5月以來，內地已經有多家銀行集體宣布下調人民幣存款掛牌利率，一年期以上整存整取利率紛紛下調25到30個基點不等；另據媒體報道，近日內地相關部門下發通知，要求各銀行控制通知存款、協定存款利率加點上限，對於通知存款利率，國有大行不能超過基準利率0.1個百分點，其他銀行不能超過基準利率0.2個百分點。

降低存款利率，對於儲戶而言就是降低銀行存款的吸引力，鼓勵儲戶更積極投資和消費，有利於擴大需求、刺激經濟，同時也可以降低銀行的成本，改善銀行經營狀況，屬於用貨幣政策刺激需求。剛剛公布的4月金融數據顯示，雖然貸款增長不如預期，不過居民存款減少1.2萬億元人民幣，有可能代表着資金離開存款，開始流向投資和消費方向。

冀財策持續發力 有效提振需求

如果當前刺激需求的貨幣政策之一，是通過減低存款利息，希望將部分資金驅離存款，用於投資和消費，那麼可能未來與之配合、共同刺激需求的財政政策也值得期待。由於財政政策具備精準導向的特點，可以通過轉移支付，將資金用到急需的方向，因此針對當前制約消費較明顯的幾個痛點，例如居民消費資金不足、房地產拖累、地方政府債務過高等方面，都是財政政策可以發力的方向。

中央把「恢復和擴大需求」定位為經濟全面復甦的關鍵，相當準確，因為沒有需求的全面回升，就不可能有經濟的全面復甦；即使某些行業有突出表現，也只會形成經濟中的一些零散熱點，如果沒有需求的全面回升配合，點的熱度很難擴散到面，對經濟的帶動作用有限。因此，只有盡快用各種政策，將需求刺激出來，才能支持中國經濟的持續復甦。

▲ 海關總署早前公布上月內地進出口數據，進口按年下降7.9%，弱於預期，反映內地需求轉弱。（新華社資料圖片）