3大板塊吸人才 區會達均衡參與

香港在完善選舉制度後，順利進行了選委會選舉、立法會選舉以及行政長官選舉，讓香港步入由亂及治、由治及興新征程；餘下區議會選舉的去留改革，社會各界望穿秋水，行政長官李家超終於在月初公布了「完善地區治理建議方案」，方案以立法會的組成為藍本，完善了區議會的構成，從目前全部議席經由直選產生，優化為「442」比例的3大板塊--恢復委任制、增設地區委員會間選、保留地區直選--再加上27位當然議員，區議會的總議席為470席。

接觸市民最前綫 保留區會有必要

特區政府經過謹慎研究後，決定保留區議會，但作出上述改革，自然有其原因。首先，從80年代起的地區諮詢委員會開始，到改稱區議會至今，區議會的存在有其必要性，大部分區議員認真務實，為地區、為市民服務，在最前綫接觸市民，了解他們的需要，地區上諸如交通黑點、衞生黑點等問題，需要區議員處理；然而，黑暴後大批反對派人士當選區議員，但他們又在《港區國安法》生效後，或拒絕宣誓而辭職、或因觸犯《港區國安法》被捕，留下一攤子地區事務沒人理會，我落區時便有很多市民投訴，地區事務沒人理，他們求助無門，反證區議會有其存在意義。

服務社區 直選佔兩成議席恰當

第二，特區政府需要考慮改革後的區議會定位、作用、達致甚麼目標，而這些其實《基本法》第97條已提供了答案--「香港特別行政區可設立非政權性的區域組織，接受香港特別行政區政府就有關地區管理和其他事務的諮詢，或負責提供文化、康樂、環境衞生等服務。」

區議會是「非政權性的」、只是「區域組織」、是「接受諮詢」、「提供服務」的，非常清楚，沒有懸念；換句話說，區議會並不是民主制度的一部分，因此直選議席多寡、投票率高低，不應影響區議會的性質及認受性。地區直選佔兩成議席，既保障市民的選舉權，同時能保障國家安全及「愛國者治港」的大原則，我認為比例恰當。

事實上，已有政治學者討論過，認受性是只講求跟足程序（procedural legitimacy），還是要觀察表現（performance legitimacy）？舉例說，贏得幾千萬選票的前美國總統特朗普，現在面對34條罪名的指控，那麼選票是否完美及唯一的指標？

恢復委任擴闊光譜 豐富人才結構

以筆者個人經驗為例，我參選過5次立法會選舉，得票經歷高低，也曾經輸過；即使輸掉選舉那次，我也很感恩有那麼多市民接受我。再者，我認為不論是經哪種途徑進入議會，議員在任期間的工作表現及貢獻，更加體現其認受性及重要性；正如立法會很多選委界及功能組別議員，他們具大局觀、具專業知識，表現相當出色，不能因為他們不是直選產生，便指他們沒有認受性，或認定他們比直選議員差。

區議會的前身是地區諮詢委員會（District Advisory Board），當時全部委員均是委任，一直運作良好，熟悉當區的人士，例如當區校長、地區領袖等，在當區有人脈、有影響力，亦熱心當區事務，可謂貢獻良多；後來特區政府在1982年舉行第一屆區議會選舉，再於2016年全面取消委任制，當時便有過爭議，之後區議會更是急速政治化、劣質化。如今恢復委任制，特區政府可委任信得過、具經驗、熟悉地區事務、或者具專業知識的人士加入區議會，是正確的方向，加上間選及直選議員，可擴闊區議會光譜，豐富人才結構，達致均衡參與。

至於投票率高低，也不應是衡量制度好壞或認受性的標準，因為每次選舉的情況都不同，例如有沒有星級候選人、選舉工程怎樣做，或者有沒有爭議性選舉議題，都會影響投票率。以往反對派最擅長挑動市民的恐共情緒、反政府情緒，以催谷投票率，2019年區議會選舉便是典型例子，反對派把《逃犯條例》妖魔化成「送中條例」，區議會選舉充滿暴力、禁錮、刑毁，即使投票率更高，那也不是正常的選舉，反對派區議員矢志奪權，無心為居民服務，可謂劣質民主。

投票率高低 非衡量制度好壞標準

最後，我十分認同新增的履職監察機制，監察區議員的表現。過去有區議員抱着「4年考一次牌」的僥倖心態，當選後便當隱形人，在下屆選舉前才再出現，這種態度非常要不得。希望在履職監察機制下，今後每位區議員都認真做好自己的工作，而特區政府監察區議員表現的同時，官員也要配合區議員工作，例如接到地區投訴要盡快處理、配合解決問題，那才是完善地區治理的理想體現，真正受惠的是廣大市民。

▲ 區議會是「非政權性的區域組織」，直選議席多寡、投票率高低，不應影響其性質及認受性。（資料圖片）