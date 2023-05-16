與大灣區協作 港仍須下苦功

特首李家超早前率領一眾官員及立法會議員考察大灣區，走訪深圳、東莞、佛山和廣州4地，見聞自然不缺，實際得着卻需反覆思考沉澱。

2022年度全國綜合實力百強區，頭兩位分別是順德和南海，正是佛山市作為傳統製造業重鎮的經濟動力側影；深圳在全球科創中心中綜合排名第12位，其中深圳的技術創新策源力全國排名第一；東莞亦是廣東繼廣州、深圳、佛山後，第四座GDP超萬億的城市，按2022年中國城市科技創新發展指數，東莞全國排名第16。這些鄰近城市的亮麗成績，自有其背後的各種因素。

「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣身在此山中。」思考的第一重點是角度，我們若仍不認為自己身處大灣區，而是以俯視或仰視的角度，看大灣區的機遇或挑戰，不論思慮如何慎密，所得結論必定南轅北轍。

要識「廬山真面目」 優勢互補

面對「世界百年未有之大變局」，香港不可能單靠以往的特殊優勢獨善其身；同理，大灣區內的其他城市，也不能完全依賴以往的成功經驗，作為進階的唯一參照。先撇開與國際上其他灣區的對比與競爭，在「國內國際雙循環」的格局下，大灣區也需要審視一己在國內的定位，若說粵港澳的綜合實力強橫，我們也必須知道，單單江蘇一省已追及廣東，而上海連同江浙兩省的長三角地區，整體實力也遠超大灣區。

須知「國家十四五規劃」賦予香港的「8大中心」角色，並非只為大灣區而生，但香港要全面發揮「8大中心」的作用，則必須借助大灣區的社會經濟機理。土地幅員、市場規模和人力資源等，是香港的天然短板，而香港的獨特地位，在於「國際」和一國兩制。大灣區整體講求的是優勢互補，而非簡單地將鄰近城市的某些成功因素，又或企業與項目借為己用便可。

善用體制差異 強化區內經濟

切合國家發展需要，香港有必要充分利用體制上的差異特性及國際網絡，針對「8大中心」角色需要，協助大灣區制定涉及設計、生產及執行等範疇，並可以輻射國內外的行業標準；同時，香港亦需要協同區內所有城市，強化區內資金、資訊、人力和貨品的自由流通，將大灣區的貿易、金融、專業服務及人才市場迅速拓大。

廣州作為省會城市的區域策動力，以及深圳、佛山和東莞的創科及傳統製造業基礎固然重要，但並非大灣區的全部。對比江蘇，廣東省內地區經濟差異比較明顯，城市間產業互補合作不足，但產業層次較高，大型及高新企業多，利用外資及出口能力較強，人才和科研投入質量較高。

香港如何能與區內較發達的城市，一起拉動及提升相對落後地區的發展？又如何利用自身優勢，促進產業的垂直及水平協作？凡此種種，一方面需要有力兼權責分明的區域管治協調機制，推動和導引執行；另一方面，也是特區政府採取主動，爭取政策突破的機遇。

今次考察大灣區，其中一個重要信息是：特區政府與立法會必然會全力合作，一起推動和落實有利於粵港澳大灣區共同建設的政策和措施。