坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷 港聞版 2023/05/16 分享： 分享： 消委會去年接獲56宗有關身體檢查計劃的投訴，其中14宗涉及不良銷售手段。消委會調查坊間33個基本身體檢查計劃，發現約3成沒有醫生參與診斷，或增加風險；同時以「套餐價」作招徠的體檢計劃未必划算，提醒應留 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 二維碼落單免「加一」 食肆結帳卻收費 今日 二維碼落單免「加一」 食肆結帳卻收費 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 今日 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 今日 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 你可能感興趣 二維碼落單免「加一」 食肆結帳卻收費 今日 01:00 二維碼落單免「加一」 食肆結帳卻收費 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 今日 01:00 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 今日 01:00 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 消委會 醫療機構 醫生 私家醫院