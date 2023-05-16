坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷

消委會去年接獲56宗有關身體檢查計劃的投訴，其中14宗涉及不良銷售手段。消委會調查坊間33個基本身體檢查計劃，發現約3成沒有醫生參與診斷，或增加風險；同時以「套餐價」作招徠的體檢計劃未必划算，提醒應留

...