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坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷

港聞版 2023/05/16

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消委會去年接獲56宗有關身體檢查計劃的投訴，其中14宗涉及不良銷售手段。消委會調查坊間33個基本身體檢查計劃，發現約3成沒有醫生參與診斷，或增加風險；同時以「套餐價」作招徠的體檢計劃未必划算，提醒應留

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