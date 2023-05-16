二維碼落單免「加一」 食肆結帳卻收費 顧客質疑隱瞞 消委：條款倘含糊無約束力 港聞版 2023/05/16 分享： 分享： 消委會今年首季接獲333宗有關食肆投訴，其中約3成即103宗涉收費爭議，有顧客以掃瞄二維碼（QR Code）落單，系統顯示「服務費」為0元，結帳卻被收「加一服務費」，質疑隱瞞收費；亦有投訴人經電子餐牌 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 今日 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷 今日 坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 今日 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 你可能感興趣 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 今日 01:00 半數紙尿產品透氣差 5款檢真菌甲醛 坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷 今日 01:00 坊間33體檢計劃 3成沒醫生診斷 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 今日 01:00 75%滑板不符安全標準 10款破裂斷開 消委會 服務 餐廳 QR Code