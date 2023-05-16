消委會今年首季接獲333宗有關食肆投訴，其中約3成即103宗涉收費爭議，有顧客以掃瞄二維碼（QR Code）落單，系統顯示「服務費」為0元，結帳卻被收「加一服務費」，質疑隱瞞收費；亦有投訴人經電子餐牌

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