Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 行政人員版 2023/05/16 分享： 分享： 人工智能（AI）應用愈來愈多，科技巨頭Google在早前I/O大會上發布多項AI新功能，當中包括圖片編輯器Magic Editor的範本，其功能可媲美專業圖像編輯軟件。 Google投入幾年開發 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 今日 調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 2023/05/15 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 2023/05/15 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 2023/05/12 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 2023/05/12 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 科技行業 創新科技及應用 Google Google I／O 人工智能 軟件