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Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具

行政人員版 2023/05/16

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人工智能（AI）應用愈來愈多，科技巨頭Google在早前I/O大會上發布多項AI新功能，當中包括圖片編輯器Magic Editor的範本，其功能可媲美專業圖像編輯軟件。

Google投入幾年開發

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欄名 : 科技新知

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