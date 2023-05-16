調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT

今年以來ChatGPT應用帶起了生成式AI熱潮，不少相關應用陸續出現，但背後的隱憂更值得關注。最近有調查顯示，企業員工有可能洩露公司機密給ChatGPT，或釀成嚴重後果。

根據生成式AI平台Writer

...