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調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT

行政人員版 2023/05/16

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今年以來ChatGPT應用帶起了生成式AI熱潮，不少相關應用陸續出現，但背後的隱憂更值得關注。最近有調查顯示，企業員工有可能洩露公司機密給ChatGPT，或釀成嚴重後果。

根據生成式AI平台Writer

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欄名 : 科技新知

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