調查：46%企業主管 憂員工洩密予ChatGPT 行政人員版 2023/05/16 分享： 分享： 今年以來ChatGPT應用帶起了生成式AI熱潮，不少相關應用陸續出現，但背後的隱憂更值得關注。最近有調查顯示，企業員工有可能洩露公司機密給ChatGPT，或釀成嚴重後果。 根據生成式AI平台Writer ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 今日 Google Magic Editor 媲美專業圖片編輯工具 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 2023/05/15 限制AI使用草案 歐議會6月全體表決 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 2023/05/15 Meta AI Sandbox 助生成廣告內容 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 2023/05/12 AI視像對話Call Annie 虛擬人物與用戶交談 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 2023/05/12 Twitter加密功能 支援付費用戶信息 科技行業 創新科技及應用 人工智能