VTC職專教育成果佳 廚藝學生橫掃多獎

職訓局（VTC）噚日宴請傳媒，分享近年職專教育成果及未來發展，仲帶大家參觀ICI。黛安聽聞，VTC成員國際廚藝學院（ICI）及中華廚藝學院（CCI）嘅學員及畢業實習生，最近喺餐飲界盛事HOFEX嘅重點節目「香港國際美食大獎」攞到6金、12銀及14銅，連埋「香港專業調酒師挑戰賽」等，總共攞到35面獎項，真係可喜可賀。

黛安聽VTC主席戴澤棠講，VTC轄下有13個機構成員，每年培育約20萬名學生，當中4萬名係全日制學生，畢業生就業率亦好高，其中THEi高科院畢業生就業率近95%，而繼續升學嘅高級文憑畢業生約96%都能升讀本地或海外大學學士學位。

面對各界求才若渴，VTC執行幹事唐智強話，未來VTC會配合香港8大中心定位，加強創科、航空、航運、文藝等方面人才培訓。佢透露設喺IVE（沙田）元宇宙創新中心即將啟用；喺青衣校園嘅航空及航海教育中心（AMEC）預計2025年亦會落成。另外，今年3月已喺深圳成立職專教育服務（深圳）有限公司，支援VTC師生到內地開展交流合作，同時畀內地生認識VTC。

本文轉載自《晴報》

▲ VTC主席戴澤棠（左二）、VTC執行幹事唐智強（右一）。