職場性騷擾在香港有幾普遍？

職場性騷擾在香港也相當普遍，騷擾者有受過高等教育的專業人士，故與教育程度無關，行為由在同事面前大講別人身材或鹹濕字眼、慣性博懵揩油、扮醉非禮同事，甚至強行發生性行為（這已是性侵）都有。一間機構對職場性騷擾的態度，會影響它的形象和聲譽。當然，現在很多公司（尤其上巿公司）都有把防止職場性騷擾條例寫入內部政策文件，但是否真正有心做呢？就要看行動了。

好友蔡家聰（Paul）曾是iBank、金融機構和上市公司的人力資源部高層，他對處理職場性騷擾投訴經驗甚豐，據他透露，每個月總有兩三單，有男上司對女下屬，亦有女下屬對男高層，更有男上司對男下屬等，行為上有我們普遍理解的揩油或高談闊論異性身材。但也有些我們未必想像到的，例如：男上司在廁格試圖用手機影低男實習生的生殖器官，嚇得對方奪門狂叫；女下屬日日對男高層寫下性明示字句，並跟蹤他回家。這樣的個案去到Paul手上，都得到公平處理，還受害者公道。

近年，很多企業都爆出職場性騷擾醜聞，絕對影響公眾對其管治質素的觀感。幾年前，有上市公司的周年大會竟設計一個遊戲：三個男職員用大腿夾着一個膠水樽，然後三位女職員被叫上台要跪在男職員面前用口扭開水樽蓋。相片流出後，立即變成公關災難。

如何能把職場性騷擾處理得好呢？Paul說：「企業文化是重點，企業對職場性騷擾『零容忍』，HR才能做到事，否則，若上頭採姑息態度，那不僅HR，就連所有員工的日子都不會好過。如何將『零容忍』的態度表達和表現出來，則視乎企業是被動地放在政策上，抑或主動將文化持續地向員工溝通，兩者做法差別很大。」

機構能做到對職場性騷擾「零容忍」的文化，也是對內企業管治和對外打造企業聲譽的新方向。身經百戰的Paul最近創業，專門幫機構提供顧問諮詢服務，主力為機構建立和推行更有效的職場性騷擾「零容忍」文化。