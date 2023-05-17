步入不同年紀階段，總是容易患上年齡相應毛病，例如少年中年跌碰受傷，壯年過後出現退化症狀，而中老年群組不少人受泌尿系統疾患之苦，而滲尿漏尿更是常見症狀。記得有次街上看到一位長者與另一老友記言談家常，不知是否交談投入，或對此已習以為常，長者忽略了自己已漏尿至褲襠水迹斑斑。

就如前文《膀胱過動症》所說，滲尿遺尿常見於膀胱過動或張力性失禁等，這尤其好發於男性前列腺增生手術後，或女性產後或更年期後。出現漏尿滲尿，經常要替換尿滲內褲，能有效減少會陰臀部因尿刺激生尿疹。若出街往較遠地方，或漏尿量較明顯時，宜考慮使用吸濕墊或穿着成人尿褲，這算是較可行解決辦法。

香港消委會之前便曾對市面售成人尿片作出研究，似乎這亦印證這市場供求量巨大。消委會得出結論建議產品選擇要大小合宜，過鬆縫隙漏尿，過緊則橡筋帶位置容易皮膚敏感；片芯吸附能力愈高愈佳，但亦須留意有否物料受壓，造成回漏尿液問題。

尿濕對皮膚刺激愈長時間，愈容易出現如嬰兒尿布疹情況。尿濕加諸天氣悶熱，鼠蹊部位因而出現熱痱狀況，或尿液成分刺激皮膚，出現接觸位置皮炎，更何況褲內濕困溫暖環境，褲襠位皮膚更是容易受真菌感染。不少女性尿濕患者，更是由此引發尿道膀胱炎，所以還是需按滲尿量，選擇相應墊型產品或紙尿褲，亦因應各式尿疹作外敷內服治療。

除常規藥物治療外，中醫亦有皮膚外搽藥物。藥物紫雲膏名符其名，膏藥紫色瓊脂狀，散發淡淡麻油香氣，滲透紫草根紫暈色彩，作用涼血潤燥止癢，尤其合適絳紅乾燥欲裂皮膚。而飲食宜選擇清潤清淡，可知少－分煎炸辛辣，少－分尿嗆人刺激成分。

漏尿滲尿可算為難言之疾，就算病輕如鴻毛，始終要辨明病源病因，正視處理之，才能防止進一步衍生下尿路炎症、鼠蹊部尿疹痕癢，這亦影響社交生活。

▲ 紫雲膏