九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧 副刊版 2023/05/17 分享： 分享： 位於九州長崎的主題樂園豪斯登堡，將於7月起舉行夏季特備活動「光與運河的夏日節目」，屆時將會放上大量天燈，亦首次在河邊設置露台位，並有向日葵盛放，加上海灣派對、光之王國及煙花大會等，暑假去九州不容錯過。 ... 【全新訂戶限定】$10訂閱指定計劃，即可飽覽三大頻道及電子書系列！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 2023/05/16 澳洲航空機場貴賓室重開 6月恢復往返墨爾本香港航班 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 2023/05/15 聯合航空8月起增加班次 每周12班往返香港三藩市 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 2023/05/13 樂桃航空優惠3日2夜套票 $3,990起住大阪新酒店 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 2023/05/10 試住台中李方艾美酒店 房價$1,400起網紅打卡之選 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 2023/05/08 國內集團第4間 南京河西安達仕酒店開幕 主題樂園 九州 長崎 旅遊資訊 日圓