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九州豪斯登堡夏祭活動 首度放天燈設河畔酒吧

副刊版 2023/05/17

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位於九州長崎的主題樂園豪斯登堡，將於7月起舉行夏季特備活動「光與運河的夏日節目」，屆時將會放上大量天燈，亦首次在河邊設置露台位，並有向日葵盛放，加上海灣派對、光之王國及煙花大會等，暑假去九州不容錯過。

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欄名 : 旅事通

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